Chờ hướng dẫn chuyển giao chín con hổ Chiều 1-9, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết: “Về chín con hổ còn sống, cơ quan công an đang quản lý, chưa bàn giao cho đơn vị nào. Về hướng xử lý, chúng tôi đã có văn bản gửi Cục Kiểm lâm, hiện chờ họ trả lời”. Ông Trần Văn Hải, Phó Giám đốc Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, nơi đang được gửi chăm sóc chín con hổ, thông tin: “Chúng đang phát triển tốt, dần thích nghi với môi trường mới. Trong thời gian tới, nếu tỉnh bàn giao thì chúng tôi sẵn sàng nhận”. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An), cho biết: “Chúng tôi không đủ cơ sở vật chất, không có chuồng to, chỉ có chuồng cứu hộ tạm thời. Nếu phải cứu hộ lâu dài với số lượng hổ nhiều như vậy thì không thể nuôi được. Hổ nhỏ chúng tôi có thể chăm sóc, nuôi dưỡng chứ hổ lớn thì không đủ kinh phí nuôi”. ĐẮC LAM