Gian lận điểm thi Sơn La: ‘Cứ sửa đi, sếp cho phép rồi!’

Áp giải sáu phụ huynh và đối tượng trung gian Theo thông báo của HĐXX, chỉ có 6/48 người được triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt. Ngoài ra, 43 người được triệu tập tới tòa với tư cách người làm chứng nhưng cũng chỉ có 26 người tới tòa. Trong số những người vắng mặt, ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, có lý do chính đáng nên HĐXX sẽ công bố lời khai tại tòa. Còn với những người làm chứng khác, chủ tọa cho rằng cố ý vắng mặt không có lý do hoặc có lý do nhưng không phải bất khả kháng, gây cản trở việc xét xử. Do đó tòa ra lệnh dẫn giải sáu người, bao gồm các phụ huynh có con được nâng điểm và đối tượng trung gian nhận thông tin của thí sinh.