Giấu “hàng cấm” trong phòng trọ, 15 tháng tù

Ngày 2-4, TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Phúc (SN 1986, thường trú tại khối 7, thị trấn Nghèn, Can Lộc) 15 tháng tù giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, do nghiện ma túy dạng đá nên ngày 23-12-2018 bị cáo Phúc bắt xe buýt từ thị trấn Nghèn (Can Lộc) ra TP Vinh (Nghệ An) để tìm mua “hàng” về sử dụng.



Bị cáo Phúc tại tòa.

Đến nơi, Phúc gặp một người đàn ông hành nghề xe ôm không quen biết và hỏi người này để mua ma túy. Người này đồng ý và đưa cho Phúc 2 gói ma túy (có khối lượng 0,269g là Methamphetamine) với giá 300 ngàn đồng.

Sau đó bị cáo Phúc đưa số ma túy này về nhà trọ ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cất giấu. Hai ngày sau Phúc bị Công an huyện Can Lộc kiểm tra, phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, Phúc là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, thường tụ tập các đối tượng nghiện, làm mất tình hình ANTT trên địa bàn.