Hà Giang: Triệu tập phụ huynh có con gian lận điểm thi đến toà

Kỷ luật 151 trường hợp liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT 2018 Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang phát đi ngày 1-10 cho hay: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Hà Giang đã thành lập 36 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, các cơ quan liên quan đã xem xét kỷ luật 151 trường hợp. Trong đó, ngoài hai trường hợp ông Trần Quý Đức (Phó chủ tịch UBND tỉnh) và ông Vũ Văn Sử (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang) đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng với 2 cá nhân này, 149 trường hợp còn lại được tiến hành kiểm tra, xem xét xử lý. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cũng cho hay có 46 trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật (3 trường hợp khai trừ ra khỏi Đảng, 1 trường hợp cảnh cáo, 42 trường hợp khiển trách). Ba trường hợp khai trừ Đảng là ba trong số 5 bị cáo của vụ án này, gồm: Lê Thị Dung; Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương. Một trường hợp bị cảnh cáo là Hoàng Thị Trịnh, cán bộ Phòng PC06, Công an tỉnh Hà Giang. Bà Trịnh đã nhờ người khác tác động nâng điểm cho con, cháu và con của người thân quen; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Có 29 trường hợp cán bộ, đảng viên có vi phạm khuyết điểm nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật, phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm; 1 trường hợp được kiểm tra nhưng không có khuyết điểm, vi phạm; 57 trường hợp khác vẫn đang kiểm tra, xem xét; 4 trường hợp đang tạm dừng kiểm tra, xem xét do mắc bệnh hiểm nghèo và chờ kết quả xét xử của tòa án; 12 trường hợp là cán bộ, đảng viên không do Đảng bộ tỉnh Hà Giang quản lý nên sẽ báo cáo Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét, xử lý. Đáng chú ý, trong số 29 cán bộ, đảng viên bị yêu cầu rút kinh nghiệm có bà Phạm Thị Hà (Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là vợ nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư Triệu Tài Vinh.