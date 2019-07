Hấp dẫn vụ giành quyền thương hiệu cà phê hoà tan Trung Nguyên

Ngày 3-7, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên họp sơ thẩm xem xét yêu cầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973) hủy bỏ quyết định, nghị quyết bãi nhiệm bà khỏi vị trí là người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Từ sớm, đại diện ủy quyền của bà Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971) cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã có mặt tại tòa. Tuy nhiên, gần 10 giờ phiên họp mới bắt đầu.



Đầu phiên họp, đại diện ủy quyền của bà Thảo có đơn đề nghị tòa thu thập thêm chứng cứ và đơn triệu tập thêm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra, trước đó, chủ tọa có nhận được đơn khiếu nại của bà Thảo về việc không chuyển hồ sơ sang công an để điều tra làm rõ hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.



Luật sư của bà Thảo đề nghị triệu tập đại diện của phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương. Bởi bà Thảo yêu cầu hủy giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 8 của công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên. Theo luật sư, trong hồ sơ vụ việc có 2 bản photocopy nội dung điều lệ.

Luật sư cho rằng tài liệu thu thập là tài liệu photocopy là không hợp lệ. Chủ tọa, không chuyển hồ sơ sang công an là chưa chính xác. Từ đó đề nghị tạm đình chỉ vụ việc chuyển hồ sơ sang công an để công an quyết định khởi tố hay không.



Phía đại diện cho ông Vũ, bà Ước (mẹ ông Vũ) và đại diện công ty cổ phần tập đoàn cà phê Trung Nguyên không đồng ý với những yêu cầu của bà Thảo.



Luật sư bảo vệ cho ông Vũ cho rằng vụ việc đã thụ lý hơn 3 năm, vụ việc kéo dài ảnh hưởng tới lợi ích của nhiều người. Những đơn của bên yêu cầu là rất quan trọng nên phía bà Thảo cần nộp đơn sớm để phía người có quyền lợi liên quan có thời gian nghiên cứu và trả lời tòa.



Liên quan tới việc triệu tập phòng đăng ký kinh doanh, luật sư bảo vệ ông Vũ cho rằng đã được TAND cấp cao tại TP.HCM giải quyết bằng một bản án hành chính và đã có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, không nhất thiết phải triệu tập người đại diện của phòng đăng ký kinh doanh, mặt khác trong đơn yêu cầu của bà Thảo cũng như toàn bộ nội dung vụ việc không liên quan tới vụ án.

Về việc thu thập chứng cứ, luật sư này cho rằng trong hồ sơ vụ việc đã có đầy đủ. Vì vậy, đề nghị chủ tọa phiên họp bác yêu cầu của phía bà Thảo. Về việc yêu cầu chuyển hồ sơ qua công an giải quyết thì luật sư cho biết chủ tọa đã có đơn trả lời phía người yêu cầu do không thuộc phạm vi giải quyết vụ việc.

Ngoài ra, luật sư cho rằng tòa đã xác định tư cách tố tụng đúng, bởi đây là vụ việc kinh doanh thương mại. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Từ những nhận định trên vị luật sư này đề nghị chủ tọa bác toàn bộ yêu của phía yêu cầu.

Còn người đại cho tập đoàn cà phê Trung Nguyên đồng ý với ý kiến của luật sư bảo vệ cho ông Vũ. Vụ án kéo dài ảnh hưởng tới quá trình sản xuất, hoạt động của công ty. Bà Thảo không đủ tư cách yêu cầu tòa hủy quyết định, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, bởi lẽ bà Thảo chỉ có 5% cổ phần tại công ty.

Sau khi xem xét, chủ toạ phiên họp quyết định tạm đình chỉ. Vì đơn khiếu nại của phía bà Thảo về quyết định không chuyển hồ sơ qua công an của đang bị khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chánh án TAND tỉnh Bình Dương. Nhưng hiện Chánh án chưa trả lời nên cần tạm đình chỉ đều chờ quyết định của Chánh án.

Như PLO đã thông tin trước phiên họp, ông Vũ có đơn gửi đến toà lý giải về việc tài liệu hồ sơ vụ việc bị cắt ghép. Đồng thời ông Vũ cũng có đơn gửi đến VKS yêu cầu giải quyết nhanh vụ việc để tránh ảnh hưởng tới hoạt động của Trung Nguyên. Còn bà Thảo có thông cáo báo chí giữ nguyên yêu cầu và đề nghị tòa chuyển hồ sơ qua công an để điều tra làm rõ việc tài liệu hồ sơ bị làm giả....