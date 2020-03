Hôm nay xử vụ sai phạm về xây dựng ở Bình Chánh

Từ phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM… Trước đó, từ phản ánh, bức xúc của nhiều bạn đọc về tình hình xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Bình Chánh, báo Pháp Luật TP.HCM đã vào cuộc điều tra và có nhiều loạt bài phản ánh về tình trạng này, trong đó có vệt bài “Bất ổn về đất đai, xây dựng ở Bình Chánh”. Ngay sau khi báo đăng, ngày 22-4-2019, Văn phòng Thành ủy đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP giao Công an TP cùng các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ. Ngày 2-5-2019, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đã có văn bản giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Thanh tra TP, các sở Xây dựng, TN&MT, QH-KT, NN&PTNT, UBND huyện Bình Chánh, Công an huyện Bình Chánh… điều tra làm rõ các sai phạm tại huyện Bình Chánh mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Sau đó, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mở rộng điều tra để khởi tố bị can, điều tra mở rộng các hành vi vi phạm khác. Đến tháng 9-2019, VKSND huyện Bình Chánh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hoài Bảo và Nguyễn Công Thịnh cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.