Kéo 40 người đến ném trứng thối, mở nhạc đám ma... để đòi nợ

Ngày 28-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Vương (32 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi, cùng trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Văn Thăng (27 tuổi, trú xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An) về tội gây rối trật tự công cộng và tội cưỡng đoạt tài sản.



Phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Thăng.

Cụ thể, tòa phạt Vương 6 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt chung Vương phải chịu cho hai tội là 8 năm tù.

Ngọc bị xử phạt 5 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản và 1 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù. Bị cáo Thăng bị phạt 5 năm về tội cưỡng đoạt tài sản và 1 năm tù tội gây rối trật tự công cộng, tổng hợp hình phạt chung là 6 năm tù.

Theo hồ sơ, từ tháng 2 đến tháng 6-2018, Vương cùng anh Nguyễn Văn Lực (44 tuổi, trú xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) có quan hệ vay nợ và cùng góp vốn kinh doanh vào Công ty TNHH Thực phẩm Lực Lam do anh Lực làm giám đốc.

Ngày 16-7-2018, Vương “chốt” nợ, anh Lực nợ Vương hơn 1 tỉ đồng. Sau khi chốt nợ, hai bên thống nhất để anh Lực làm giám đốc chịu trách nhiệm lo “đầu ra”, còn Vương sẽ chịu trách nhiệm “tìm đầu vào”, cung cấp hàng hóa cho công ty. Thời gian này, Ngọc và Thăng cùng đưa cho Vương mỗi người 100 triệu đồng để góp vốn hợp tác với anh Lực.

Đến tháng 8-2018, do xảy ra mâu thuẫn trong chuyện kinh doanh nên anh Lực và Vương đã chấm dứt hợp tác với nhau. Ngày 16-9-2018, Vương đến nhà anh Lực để thống nhất số tiền mà anh Lực phải trả là hơn 1,8 tỉ đồng, bao gồm cả tiền hàng cũng như tiền lợi nhuận của công ty, thời hạn thanh toán là ngày 16-10-2018.

Khi chưa đến hạn thanh toán nêu trên thì Vương cùng với Thăng và Ngọc đã sử dụng nhiều thủ đoạn như: in nhiều tờ rơi có hình ảnh anh Lực, con trai và con gái của anh dán tại nhiều địa điểm công cộng như nhà thờ, trường học…Ngoài ra, Vương còn nhắn tin đe dọa những người thân trong gia đình anh Lực và có hành vi chặn xe giao hàng của Công ty Lực Lam, đe dọa, ép buộc lái xe phải nghỉ việc, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh.

Đến ngày 16-10-2018, Vương cùng Ngọc, Thăng dẫn theo 40 người đến dọa gia đình anh Lực rồi Ngọc treo băng rôn, rải tờ rơi với nhiều lời lẽ xúc phạm đến gia đình anh Lực và còn đưa loa ra mở nhạc tang lễ. Thăng có hành vi dùng bơm kim tiêm đã sử dụng đe dọa. Còn Vương dùng que hương đang cháy châm vào má anh Lực ép buộc anh Lực phải trả số tiền hơn 1,8 tỉ đồng hoặc chuyển nhượng công ty với giá 2 tỉ đồng.

Vương nghĩ anh Nguyễn Văn Luyến (em trai anh Lực) là người can thiệp cũng như chỉ đạo việc trả nợ nên Vương cùng đồng bọn dùng thủ đoạn mang tính chất “xã hội đen” gây ảnh hưởng an ninh trật tự xung quanh địa bàn nhà anh Luyến. Từ ngày 20-10 đến 15-12-2018, Vương cùng Ngọc và Thăng đã 5 lần đến nhà anh Luyến để ném trứng gà sống vào cổng, đổ thuốc diệt chuột vào sân và tường nhà, vứt chai lọ và rác thải gây ảnh hưởng đến môi trường sống.

Vương còn chỉ đạo Thăng cầm gạch đe dọa người dân đứng xem những hành vi trên. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo thể hiện ăn năn hối cải. HĐXX nhận định trong vụ án này, Vương là chủ mưu, người khởi xướng nên cần tuyên phạt mức án nặng hơn, còn Ngọc và Thăng và đồng phạm giữ vai trò thực hành, giúp sức tích cực.