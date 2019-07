Kết thúc vụ án đi tè quay mặt sang nhà hàng xóm có con gái

Tối 23-7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm lần hai đã sửa án vụ cha đi tè quay mặt sang nhà hàng xóm có con gái, con trai bị đánh thương tật 39%.

HĐXX đã tuyên phạt Phan Huy Hoàng (SN 1980) ba năm án treo, các bị cáo còn lại mỗi người ba năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, TAND huyện Bình Chánh đã tuyên phạt Hoàng (SN 1980) cùng bốn đồng phạm mức án từ năm đến sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Tòa phúc thẩm nhận định trong vụ án này, phía người bị hại đã có thái độ không đúng mực, dù được mọi người nhắc nhở nhưng vẫn thách thức. Xét việc người bị hại có phần lỗi và tính chất mức độ hành vi phạm tội, toà giảm án cho các bị cáo.



Các bị cáo (hàng trên) và người bị hại (hàng dưới).

Tại phiên xử, chủ toạ đã lên án việc ông Phan Văn Liêm (SN 1960) vì đi tè không đúng chỗ gây nên vụ án kéo dài nhiều năm. Ông Liêm tranh luận rằng nhà không có toilet và đi tè trong đất nhà mình. Chủ toạ nói: "Ông bao nhiêu tuổi, đất Bình Chánh cũng không còn là nông thôn và đã xây dựng nếp sống văn hoá từ rất lâu. Nếu nhà không có toilet thì khỏi đi vệ sinh...". Trước diễn biến trên, ông Liêm im lặng cúi đầu.



Như PLO đã thông tin chuyện bắt đầu từ việc ông Liêm là hàng xóm hay đứng tè hướng về nhà Hoàng. Trong khi Hoàng có ba cô con gái, sợ ảnh hưởng không tốt đến các con nên chiều 16-8-2018 vợ chồng Hoàng qua nhà ông Liêm để nói chuyện. Tuy nhiên hai bên lại cự cãi và ông Liêm đánh Hoàng chảy máu mũi. Thấy vậy, vợ Hoàng liền gọi điện thoại báo cho cha biết.

Sau đó cha vợ của Hoàng đã kể lại sự việc cho hai con ruột, con rể và bạn con nghe. Cả nhóm cùng kéo đến nhà ông Liêm. Đến nơi, nhóm này xông vào ẩu đả với cha con ông Liêm và đập phá quầy thực phẩm. Hậu quả ông Liêm bị thương nhẹ ở mắt, con trai bị thương tật 39%.



Tuy nhiên do không xác định được ai là người trực tiếp gây thương tích cho con trai ông Liêm nên sau đó các cơ quan tố tụng chỉ truy tố, xét xử, Hoàng và các đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng… Tháng 9-2017, TAND huyện Bình Chánh xử sơ thẩm lần 1 tuyên phạt các bị cáo từ sáu đến chín tháng tù và buộc liên đới bồi thường cho cha con ông Liêm hơn 90 triệu đồng.



Xử phúc thẩm hồi tháng 3-2018, TAND TP.HCM cho rằng hành vi đánh nhau hỗn loạn của các bị cáo là trước sân nhà chứ không phải nơi công cộng. Vì vậy xét xử các bị cáo tội gây rối trật tự công cộng là không phù hợp. Đồng thời các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng nhưng lại buộc bồi thường cho phía ông Liêm là không có cơ sở.



Cạnh đó, dù không thu được vật chứng là cây gỗ nhưng có đủ cơ sở khẳng định chính các bị cáo là những người trực tiếp gây thương tích cho nạn nhân… Cấp phúc thẩm nhận thấy có đủ cơ sở để truy tố các bị cáo về tội cố ý gây thương tích nên huỷ án giao về điều tra xét xử lại

Điều tra lại, công an và VKS huyện Bình Chánh vẫn truy tố các bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi toà cùng cấp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung và truy tố theo tội cố ý gây thương tích nếu không sẽ xét xử các bị can về tội cố ý gây thương tích thì VKS thay đối tội danh truy tố như trên.