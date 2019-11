Kỳ lạ vụ án quy gỗ ra gạo để định tội

Cơ quan điều tra nói gì? Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Bá Minh (Phó Trưởng Công an huyện Đăk Glei, Kon Tum) cho biết cơ quan này không thể phục hồi điều tra vụ án. Trả lời câu hỏi tại sao không quy khối lượng gỗ bị mất ra tiền mà lại quy ra gạo, Trung tá Minh cho biết nếu số gỗ bị mất là hơn 50 m3 định giá thành tiền thì tương đương 165 triệu đồng. Điều 285 BLHS 1999 là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa quy định như thế nào là gây hậu quả nghiêm trọng. CQĐT trưng cầu giám định hơn 50 m3 gỗ tương đương hơn 14 tấn gạo nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Trung tá Minh cũng thông tin Tỉnh ủy có giao cho Ban Nội chính theo dõi vụ án, nhiều lần họp để nghe quan điểm của các cơ quan tố tụng. CQĐT thấy rằng Công văn 111 của TAND Tối cao cần phải trao đổi lại. “Thứ nhất, TAND Tối cao viện dẫn Nghị quyết 02 năm 2003 hướng dẫn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ từ 50 triệu đồng... Thứ hai, BLHS 2015 chưa có hiệu lực nên những cái gì mà bất lợi cho bị can thì không áp dụng” - Trung tá Minh nói. Cũng theo Trung tá Minh, CQĐT và VKS huyện đã thống nhất là tiếp tục làm văn bản thỉnh thị lên cấp trên. Sau đó CQĐT của Bộ Công an có hướng dẫn không thể vận dụng Điều 360 BLHS 2015, bởi hành vi thiếu trách nhiệm xảy ra trước khi BLHS 2015 có hiệu lực. Cho nên không thể lấy Điều 360 BLHS 2015 là gây hậu quả nghiêm trọng 100-500 triệu đồng để áp dụng cho Điều 285 BLHS 1999.