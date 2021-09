Lãnh đạo cần chia sẻ kịp thời để nhân viên an tâm chống dịch Giai đoạn đầu có những nhân viên lo sợ dịch bệnh nhưng sau khi được giải thích thì mọi người đã nhận thức rằng phòng chống dịch là nhiệm vụ cao cả. Anh em ở hậu phương hay tiền tuyến đều hiểu lao động ở đâu cũng vất vả như nhau, ai ở vị trí nào thì làm nhiệm vụ đó. Một ít người do hoàn cảnh gia đình không thể lao vào tâm dịch nên chúng tôi phải động viên tinh thần để họ khắc phục hoàn cảnh. Ngoài ra, có thể có người không đủ điều kiện sẽ xin nghỉ việc hoặc xin chuyển công tác. Lãnh đạo bệnh viện, khoa phòng, công đoàn tìm hiểu từng hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ tiền bạc, nhu yếu phẩm, tạo điều kiện cho họ chăm sóc gia đình nếu người thân không có người chăm sóc. Tôi tin nếu có sự chia sẻ tâm lý kịp thời thì y BS, nhân viên y tế sẽ an tâm, dốc sức cho công cuộc phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. PGS-TS LÊ ĐÌNH THANH, Giám đốc BV Thống Nhất Xử lý vi phạm phải căn cứ theo luật Đây là công văn nhằm động viên, khích lệ tinh thần các y BS đang ở tuyến đầu chống dịch. Thực tế hiện nay ở các tỉnh, thành phía Nam, số ít nhân viên y tế tự ý nghỉ việc không có lý do hoặc lý do thiếu thuyết phục. Các sở Y tế đã đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn đối với những trường hợp này. Do đó, công văn bên cạnh nội dung đề nghị các sở Y tế tăng cường động viên, biểu dương nhân viên y tế đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch cũng yêu cầu các sở Y tế điều chỉnh, quản lý nguồn nhân lực và xem xét, xử lý vi phạm hành chính hoặc vi phạm quy định của người hành nghề. Việc xem xét hình thức xử lý nào do các sở Y tế căn cứ Luật Khám chữa bệnh quyết định. Bộ Y tế chỉ nêu ra để các cơ sở y tế chủ động quản lý nhân sự theo thẩm quyền. Quan điểm của Bộ Y tế là trong bối cảnh dịch bệnh, “chống dịch như chống giặc”, cuộc chiến đang hồi cam go, tất cả đều phải đồng cam cộng khổ. Gần 20.000 nhân viên y tế đã dấn thân, tự nguyện vào chi viện cho miền Nam, hằng ngày căng mình chiến đấu chống dịch ở tuyến đầu. Sứ mệnh của người thầy thuốc là cứu người nên không thể thoái lui trong lúc này. Liên quan đến các trường hợp vi phạm đạo đức hành nghề, trong tháng trước, Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đề nghị công an vào cuộc xử lý và rút giấy phép vụ “năm cơ sở y tế từ chối nhận bệnh khiến bệnh nhân tử vong”. Việc Sở Y tế tỉnh Bình Dương áp dụng biện pháp mạnh, rút giấy phép hoạt động của một cơ sở y tế, đã tạo hiệu ứng rất tốt, các đơn vị đã chấp hành nghiêm tổ chức cấp cứu người bệnh. Một lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế HOÀNG LAN ghi