Cần xử nghiêm những hành vi côn đồ khi tham gia giao thông 19/12/2024 15:50

Thời gian gần đây, các vụ va chạm giao thông hoặc chưa va chạm nhưng những người tham gia giao thông hành hung nhau ngay trên đường... liên tiếp xảy ra.

Hành hung bạn đường

Mới đây nhất, trưa 14-12, tại đoạn gần Bệnh viện Từ Dũ (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Quách Minh Nhựt đã đánh ông TT (50 tuổi, ngụ quận 1) khi người này đang chạy xe máy chở con đi học. Lý do là ông T yêu cầu ông Nhựt lái xe đi để nhường đường cho xe lưu thông nên Nhựt đã xuống xe rồi đánh mạnh vào mặt, đầu và sau gáy của ông T.

Trước đó, tại Bình Phước, chiều 12-12, dù chưa có va chạm gì xảy ra nhưng Phạm Tiến Thành (39 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã lái xe bán tải chặn đầu xe ô tô đang lưu thông. Từ trên xe bán tải, Thành hùng hổ bước xuống, trên tay cầm một cây gậy đi đến cửa tài xế của xe ô tô đe dọa. Tiếp đó, Thành lấy ra bình xịt hơi cay đe dọa và xịt về phía tài xế.

Bùi Văn Hoàng Anh lao lên cabin đánh dã man tài xế. Ảnh: Cắt từ clip

Cũng tại Bình Phước, một trường hợp khác, khi còn đang lưu thông trên đường, chưa có va chạm xảy ra nhưng Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đã đánh tới tấp anh Nguyễn Văn C (tài xế xe tải) khi đó cũng đang lưu thông trên đường.

Một vụ việc khác xảy ra tại quận 4, TP.HCM khi Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, ngụ quận 10) đã đánh tới tấp chị QTTA (23 tuổi, ngụ quận 1) sau va quẹt giao thông trên đường Khánh Hội.

Tương tự, một vụ việc khác gây náo loạn tại đường Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM chiều 10-12 khi tài xế xe buýt là Võ Thanh Bằng (61 tuổi, quê Bạc Liêu; trú phường An Lạc, Bình Tân) cùng tiếp viên xe buýt là Phạm Duy Niên (20 tuổi, ngụ xã Quy Đức, huyện Bình Chánh) đã đánh tài xế là một nhân viên giao hàng. Sự việc xuất phát từ việc người giao hàng chặn đầu xe buýt, nói tài xế xe buýt chạy ép xe mình…

Coi chừng vướng lao lý

Sau khi được phản ánh, các vụ việc nêu trên đều đã được công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, tạm giữ, bắt khẩn cấp, tạm giam, thậm chí đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Trong đó, Bùi Văn Hoàng Anh đã đã bị công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Còn tài xế, tiếp viên xe buýt và người giao hàng trong vụ việc xảy ra chiều 10-12 ở đường Võ Văn Tần, quận 3 cùng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ Bùi Thanh Khoa gây thương tật 1% cho chị A trên đường Khánh Hội, quận 4, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Khoa về tội cố ý gây thương tích. Trường hợp của Quách Minh Nhựt, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, tạm giam 2 tháng Nhựt để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Phân tích pháp lý về những hành xử lệch chuẩn nơi công cộng nêu trên, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng hành vi leo ca bin đánh tài xế ngay giữa đường, nơi công cộng có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Vì hành vi này xâm phạm đến 2 khách thể là trật tự an ninh xã hội và quyền được tôn trọng, bảo vệ về sức khỏe và bất khả xâm phạm về thân thể của người khác.

Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 233/TANDTC-PC ngày 1-10-2019 của TAND Tối cao về việc trao đổi nghiệp vụ có hướng dẫn về việc xử lý trường hợp người thực hiện một hoặc nhiều hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của nhiều tội như sau: “Trường hợp người thực hiện 1 hành vi nhưng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của nhiều tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nặng hơn”.

Vì vậy, hành vi của ông Hoàng Anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nặng hơn là tội cố ý gây thương tích. Dù tỉ lệ thương tật của bị hại dưới 11% nhưng hành vi của ông Hoàng Anh có dấu hiệu “côn đồ” được hướng dẫn theo tinh thần Công văn số 38/NCL ngày 6-1-1976 của TAND Tối cao và Kết luận của Chánh án TAND Tối cao. Đó là hành vi coi thường pháp luật, thường xuyên gây rối trật tự, sẵn sàng sử dụng bạo lực để uy hiếp tinh thần người khác, thậm chí gây thương tích hoặc giết người chỉ vì những lý do nhỏ nhặt hoặc vô cớ. Hành vi có tính chất côn đồ thường thể hiện sự quyết liệt, không tương xứng với hoàn cảnh và nguyên cớ của sự việc thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Đồng tình, luật sư Nguyễn Hữu Tiếng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng cho rằng qua đoạn clip cho thấy hành vi mở cửa leo lên ca bin xe tải đánh, gây thương tích cho tài xế làm xe dừng hẳn khi đang lưu thông trên đường, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, trên ca bin xe tải có cả phụ nữ và trẻ em cho thấy tính chất hung hãn, côn đồ trong hành vi.

Hành vi liên tục đánh vào đầu tài xế, bất chấp sự can ngăn của người phụ nữ trên xe và người đàn ông đi cùng đã thể hiện rõ tính chất côn đồ. Điều đáng nói, hành vi này xảy ra mà không có bất kỳ va chạm giao thông nào trước đó.