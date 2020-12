Luật sư đề nghị khởi tố vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp

Ngày 30-12, TAND TP.HCM tiếp tục phần tranh luận vụ Nguyễn Hải Nam (cựu phó chánh án TAND quận 4) cùng đồng phạm xâm phạm chỗ ở người khác.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo Nam từ 18-24 tháng tù. Bị cáo Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) từ 24 đến 30 tháng tù.



Các luật sư cùng hai bị cáo đều cho rằng cáo buộc của VKS là không đúng, không có căn cứ. Bị cáo Tùng tự bào chữa cho rằng mình không gây sức ép, chủ động ra ngoài khi xảy ra sự việc.



Bị cáo Nguyễn Hải Nam trước giờ phiên toà khai mạc. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Tùng nói: “Cáo trạng cáo buộc bế các cháu nhỏ, tôi bế ra ngoài cho gia đình. Tôi là người hiểu biết pháp luật, tôi biết rõ việc bế con nhỏ không giải quyết được bản chất vụ tranh chấp nhà. Nhà đây là tranh chấp tiền đặt cọc không phải tranh chấp sở hữu.”. Đồng thời bị cáo này cũng xác định không có bàn bạc gì với bị cáo Nam.



Sau lời Tùng, bị cáo Nam không bổ sung nhiều mà nhấn mạnh rằng tại toà VKS đã rút 3/4 hành vi cáo buộc. Bị cáo cho biết, cảm thấy may mắn là có camera thể hiện toàn bộ sự việc và ông không bước vào căn nhà trên.

Theo bị cáo Nam ông có lòng tự trọng, không lợi dụng hình ảnh, tên tuổi và ngành nghề.

Đáng chú ý tại tòa luật sư của bị cáo Nam đề nghị khởi tố vụ án xâm phạm tư pháp đối với công an, VKS quận 1. Lý do cơ quan tố tụng biết rõ ông Nam là thẩm phán bởi ông có thời gian dài công tác tại toà. Ngoài ra trong các biên bản làm việc trước đó đều thể hiện việc này, trong khi theo quy định công an và VKS quận 1 không có thẩm quyền tiến hành tố tụng đối với ông Nam.



Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: HOÀNG YẾN

Các luật sư bị cáo Tùng cho rằng cáo trạng không phản ánh đúng thực tế khách quan và diễn biến vụ việc. Hồ sơ và chứng cứ trong vụ án cho thấy, chính bà Hoàng Thị Thu Thảo (bị hại) là người xâm phạm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, vì bà Hoàng Trọng Anh Chi (chủ nhà) không đồng ý cho bà Thảo ở lại đây.



Mặc khác nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm là công trình xây dựng. Theo quy định thì sau khi xây dựng xong và được cơ quan thẩm quyền chấp nhận, đưa vào sử dụng thì mới được xem là nhà ở. Trong khi 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn còn đang xây dựng, chưa đảm bảo an toàn, nhưng VKS lại cho là chỗ ở của bà Thảo, để rồi quy buộc bị cáo xâm phạm chỗ ở là không có cơ sở...



Luật sư cho rằng việc bị cáo Tùng di dời những người ở trong công trình vi phạm ra để đảm bảo an toàn. Bị cáo Tùng đang thực hiện quyết định hành chính của cơ quan chức năng chứ không phải hành vi vi phạm pháp luật.



Cũng theo luật sư, các clip được đưa lên mạng xã hội là một kịch bản, một cái bẫy dựng lên cho những cán bộ, công chức nhà nước.



Người bảo vệ quyền lợi cho người liên quan Hoàng Trọng Anh Chi đề nghị khởi tố vụ án đối với các hành vi trái pháp luật của bà Thảo. Cạnh đó bà Chi cho rằng bà Thảo mới là người xâm phạm chỗ ở hợp pháp của bà, hai bị cáo không phạm pháp.



Phiên toà vẫn đang tiếp tục với phần đối đáp giữa VKS với luật sư. PLO sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau.