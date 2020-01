Mua nhà 34 tỉ không trả tiền còn lừa người khác

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo Tại phiên xử phúc thẩm mới đây, phía ông Hoài yêu cầu hủy án sơ thẩm hoặc tạm đình chỉ chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự (do ông Hoài đang là bị can trong vụ án hình sự). HĐXX phúc thẩm cho rằng như cấp sơ thẩm nhận định, lời khai của ông Hoài có nhiều mâu thuẫn về tiền mua nhà đã giao. Cạnh đó, theo chứng cứ ông Thành cung cấp thì đến 10 giờ ngày 6-9-2016, ông Hoài chưa trả tiền như trình bày của bị đơn. Ông Thành còn ghi lại số tài khoản của mình để ông Hoài chuyển tiền, không có chứng cứ nào chứng minh ông Hoài đã chuyển tiền vào tài khoản của ông Thành. Cũng theo tòa, không thể tạm đình chỉ xét xử vì ông Hoài đang là bị can trong vụ án hình sự với các bị hại khác chứ bị hại không phải là bà Liên, ông Thành trong vụ án dân sự này. Do vậy yêu cầu tạm đình chỉ chờ kết quả giải quyết vụ án hình sự là không được chấp nhận. Theo tòa phúc thẩm, cấp sơ thẩm xử chấp nhận yêu cầu của bà Liên là có căn cứ, đúng pháp luật. Ông Hoài kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ gì mới để chứng minh cho yêu cầu của mình nên kháng cáo không được chấp nhận. Bị đơn đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo Ngày 17-10-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản trả lời tòa là ông Hoài có ý thức chiếm đoạt ngay từ đầu qua việc cố tình đưa ra những thông tin sai về tài sản, tài sản chưa được sang tên, đưa ra những tình huống tạo niềm tin, bán một mảnh đất cho nhiều người, nhận tiền của nhiều người, nhiều lần trong cùng một thời gian. Ngoài ra công an còn thu giữ nhiều tài liệu có dấu hiệu làm giả chữ ký, chữ viết của bà Liên, ông Thành liên quan đến giao dịch mua bán nhà, đất tại 102/3 Quang Trung, quận Gò Vấp. Vì vậy ngày 4-12-2018, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tài sản bị can Hoài dùng để lừa đảo chính là nhà, đất số 102/3 Quang Trung, Hoài đưa ra thông tin sai lệch để các bị hại chuyển tiền nhằm mua tài sản này.