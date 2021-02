Ngày 8-3 xử phúc thẩm vụ án tại Đồng Tâm

Theo dự kiến, ngày 8-3 tới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).



Trước đó, tháng 9-2020, TAND TP Hà Nội xét xử 29 bị cáo về hai tội danh đã nêu.

Cùng về tội giết người, bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị tuyên tử hình, Lê Đình Doanh chung thân, Bùi Viết Hiểu 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù.

23 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 15 tháng tù treo đến sáu năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ. Trong đó, 13 bị cáo được hưởng án treo, tòa tuyên trả tự do cho họ ngay tại tòa, đồng thời giao cho UBND xã Đồng Tâm quản lý, giám sát trong thời gian chấp hành án.

Theo HĐXX sơ thẩm, từ năm 2013, ông Lê Đình Kình và nhiều người ở thôn Hoành đã lập ra tổ đồng thuận lôi kéo nhiều người khiếu kiện, sau đó thực hiện việc bắt giữ người, gây mất trật tự, trị an trên địa bàn.

Các bị cáo nhiều lần tổ chức họp, quay video kêu gọi chống đối, tuyên bố nếu công an về Đồng Tâm thì sẽ giết 300-500 người; bàn nhau mua lựu đạn và xăng để làm 85 chai bom xăng, chế ra nhiều ống sắt và chuẩn bị gạch, đá để chống đối lực lượng chức năng.

Rạng sáng 9-1, công an triển khai lực lượng đến gần thôn Hoành nhằm bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch. Lúc này, các bị cáo đã đánh kẻng, bắn pháo sáng để báo động, sau đó các bị cáo đã dùng gạch, đá, bom xăng ném về phía lực lượng công an. Công an nhiều lần phát loa kêu gọi các bị cáo dừng hành vi chống đối nhưng vẫn không vãn hồi được tình hình.

Bị cáo Chức dùng ống sắt gắn dao bầu đâm làm cho ba chiến sĩ công an rơi xuống hố. Chức tiếp tục dùng ống sắt gắn dao bầu chọc xuống hố. Kế đó, Chức và Doanh đổ xăng xuống hố, phóng hỏa làm ba chiến sĩ công an thiệt mạng…

Sau phiên sơ thẩm, nhiều bị cáo có đơn kháng cáo, trong đó có Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Bùi Viết Hiểu…