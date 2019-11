Ngày mai xử tài xế xe container tông chết 4 người

Theo dự kiến, ngày mai (27-11), TAND huyện Bến Lức (Long An) sẽ đưa ra xét xử vụ tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987) gây tai nạn làm bốn người chết, 25 người bị thương.

Hiếu bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 260 BLHS.

Theo cáo trạng, Hiếu có giấy phép lái xe hạng FC, làm việc cho Công ty TNHH Thạnh Đức (Tân An, Long An) và được giao nhiệm vụ lái xe đầu kéo chở hàng. Ngày 29-12-2018, Hiếu chở gạo từ Long An đến TP.HCM để giao.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AN LẠC

Ngày 2-1, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, Hiếu điều khiển xe đầu kéo chở 46 tấn gạo từ công ty đến cảng Cát Lái (quận 2, TP.HCM). Khi xe chạy đến huyện Thủ Thừa (Long An), Hiếu nghe tiếng hơi xì ra từ vị trí cốc phanh bánh sau của sơmi rơmoóc.



Đồng thời, Hiếu cũng nhìn thấy đồng hồ đo áp suất bình hơi giảm nhưng hệ thống phanh vẫn hoạt động bình thường nên không dừng lại kiểm tra mà tiếp tục lái xe đi.

Chiều cùng ngày, xe đến chốt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức. Hiếu nhìn thấy phía trước cùng làn đường có nhiều xe tải đang giảm tốc độ để dừng chờ đèn đỏ.

Hiếu nhận định không có xe ở làn đường giữa nên không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước và thiếu quan sát chú ý. Để tránh va chạm với xe tải cùng chiều phía trước, Hiếu điều khiển xe chuyển sang làn đường giữa để vượt lên.

Lúc này, Hiếu vẫn điều khiển xe lưu thông với tốc độ khoảng 50 km/giờ. Khi vượt qua xe tải, Hiếu phát hiện phía trước có nhiều người đi xe máy đang đứng chờ đèn đỏ.

Do khoảng cách gần và đã uống rượu nên Hiếu không làm chủ được tay lái, không kịp xử lý đạp phanh, kéo phanh tay, không bấm còi báo hiệu. Ngay sau đó, phần đầu xe do Hiếu điều khiển đã va chạm với 21 xe máy, đẩy lùa người và xe đang dừng chờ đèn đỏ về phía trước.

Xe do Hiếu điều khiển tiếp tục lao lên phía trước 211 m mới dừng lại. Hậu quả, vụ tai nạn làm bốn người chết, 25 người bị thương. Trong đó, một người bị thương tích tỉ lệ lên đến 98%.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu bỏ xe, chạy bộ đến nhà dì ruột. Thấy Hiếu tinh thần hoảng loạn nên dì của Hiếu đã cho Hiếu uống thuốc giải rượu và ăn uống. Sau đó, Hiếu được cha đưa đến CQĐT Công an tỉnh Long An đầu thú. Tại đây, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Hiếu có nồng độ cồn trong máu và dương tính với chất ma túy.