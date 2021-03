Nhận định của Bộ Công an về bị can Lê Tấn Hùng vụ Sagri

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng và 14 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).



Theo kết luận, ông Hùng là một cán bộ đảng viện đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc Sagri chỉ đạo cán bộ dưới quyền lập 10 hồ sơ du lịch khống tham ô hơn 13,3 tỉ đồng. Kết luận điều tra ghi nhận việc bị can này đã dùng tiền cá nhân 3,4 tỉ vào tháng 7-2017, trước khi khởi tố vụ án, để hoàn trả lại cùng hai bị can (cùng bị đề nghị truy tố tham ô- PV) khắc phục một phần hậu quả của vụ án.





Trụ sở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) Ảnh: PLO

CQĐT xác định số tiền chiếm đoạt trên ông Hùng sử dụng vào mục đích cá nhân và vụ lợi cho nhóm của ông ở Sagri. Khi đoàn thanh tra kiểm tra, Hùng tiếp tục chỉ đạo cán bộ dưới quyền bàn bạc thống nhất với các cá nhân ở hai công ty du lịch cùng thực hiện hành vi gian dối. Cụ thể là hợp thức hóa hồ sơ, hợp thức hóa dòng tiền để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Hành vi trên của bị can Hùng xâm phạm đến trật tự quản lý của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, làm tha hóa cán bộ dưới quyền dẫn đến vi phạm pháp luật phải xử lý, gây mất niềm tin trong đội ngũ cán bộ đảng viên trong tổng công ty và nhân dân nên cần xử lý nghiêm khắc.

Đối với việc chuyển nhượng dự án nhà ở tại phường Phước Long B (quận 9), ông Hùng và các đồng phạm thuộc Tổng công ty đã thực hiện không đúng quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng tài sản, xâm phạm trực tiếp, nghiêm trọng đến chế độ quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước. Cụ thể là không tiến hành thẩm định giá xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 348 tỉ đồng tại thời điểm chuyển nhượng dự án và 672 tỉ đồng tại thời điểm khởi tố vụ án.



Đối với bị can Trần Vĩnh Tuyến, trên cương vị được giao là Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bị can này đã cùng các bị can là cán bộ thuộc UBND thực hiện không đúng quy định của nhà nước về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, xâm phạm trực tiếp, nghiêm trọng đến chế độ quản lý tài sản nhà nước. Cụ thể là chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án trái pháp luật gây thiệt hại như trên.

Tại CQĐT, ông Tuyến thừa nhận hành vi vi phạm của mình nhưng không thừa nhận động cơ tư lợi. CQĐT chưa thu thập được tài liệu nào chứng minh động cơ vụ lợi của ông.