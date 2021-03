Bộ Công an đề nghị truy tố ông Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra và chuyển bản kết luận cùng hồ sơ đề nghị VKSND tối cao truy tố Trần Vĩnh Tuyến, Lê Tấn Hùng và 14 bị can trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Ông Lê Tấn Hùng (sinh năm 1963, Tổng giám đốc Sagri) và Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1966, kế toán trưởng) bị đề nghị truy tố về tội tham ô và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.

Các bị can bị đề nghị cùng truy tố tội tham ô là Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh Đoàn Quang Hồi , Nguyễn Thị Nguyên và Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Các bị can bị đề nghị cùng truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí là Vân Trọng Dũng (sinh năm 1967, Chủ tịch hội đồng thành viên Sagri), Trần Vĩnh Tuyến (sinh năm 1965, phó chủ tịch UBND TP.HCM ), Trần Trọng Tuấn (sinh năm 1969, Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM ), Phan Trường Sơn, Trần Quốc Đạt, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương.

Bị can Nguyễn Thị Thanh An (sinh năm 1967, nguyên kiểm soát viên Sagri) bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm.



Trước đó có 17 bị can bị khởi tố tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Thành Mỹ đã qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo nên được đã đình chỉ điều tra đối với bị can này.



Ông Trần Vĩnh Tuyến (trái) và ông Lê Tấn Hùng. Ảnh: N.ĐỨC