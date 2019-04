Nữ thượng úy Bộ Công an và vụ gài bẫy ma túy

Có thể chuyển hồ sơ lên cấp trên điều tra Nhiều ý kiến cho rằng vụ án có liên quan đến hành vi của nữ thượng úy công an Nguyễn Thị Vững thì thẩm quyền điều tra có thuộc CQĐT của VKSND Tối cao? Theo một điều tra viên cao cấp của CQĐT VKSND Tối cao thì khoản 3 Điều 163 BLTTHS 2015 quy định thẩm quyền điều tra của CQĐT VKSND Tối cao là điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ quy định tại chương XXIII và chương XXIV của BLHS xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc CQĐT, tòa án, VKS, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp. Do đó, CQĐT VKSND Tối cao chỉ vào cuộc khi điều tra viên điều tra trong vụ án ma túy có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Bà Vững chỉ là cán bộ công an, không phải là người của CQĐT nên không thuộc thẩm quyền của CQĐT VKSND Tối cao. Mặt khác, vụ án hiện nay cũng đang trong quy trình tố tụng, tức tòa án mới trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nếu cho rằng vụ việc phức tạp thì cơ quan tố tụng quận có thể đề nghị hoặc cấp trên là Công an TP Hà Nội hoặc Bộ Công an có thể rút hồ sơ lên để điều tra cho khách quan. NGÂN NGA ghi