Phạt 1 Công ty dịch vụ việc làm không có giấy phép

Công ty TNHH Dịch vụ An ninh Việt An có trụ sở tại số 89 đường số 12, KP4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, vừa bị UBND TP.HCM xử phạt hành chính về lỗi vi phạm hoạt động dịch vụ việc làm mà không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp.



Ảnh minh họa

Công ty này bị phạt tiền 105 triệu đồng và buộc phải trả lại cho người lao động khoản tiền đã thu.

Trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận được quyết định này), người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ An ninh Việt An có trách nhiệm nộp tiền phạt tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước TP.HCM.

Theo quyết định xử phạt, quá thời hạn nêu trên mà Công ty chưa nộp tiền phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt Công ty phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Nếu Công ty không tự nguyện thi hành thì công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải chịu mọi chi phí về thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Quyết định của UBND TP.HCM cũng nêu rõ Công ty có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định. Tuy nhiên, thời gian khiếu nại, khởi kiện không làm đình chỉ việc thi hành quyết định.