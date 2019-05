Phúc thẩm vụ án bà bán tạp hóa và 'cái mặt nhìn thấy ghét'

Dự kiến sáng 16-5, phiên toà phúc thẩm sẽ được mở lại.

Đây là vụ án đánh lộn gây thương tích giữa những người hàng xóm xảy ra từ hơn hai năm trước mà PLO từng nhiều lần thông tin. Vụ án chưa làm rõ hành vi của bị cáo nào gây ra thương tích nào, bao nhiêu phần trăm thương tích, ở vị trí nào trên cơ thể bị hại để phân hóa trách nhiệm hình sự đối với từng người, cũng như để xác định hành vi của các bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không...

Thụ lý vụ án từ tháng 5-2018, sau khi ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Bạc Liêu đã nhiều lần dời phiên tòa vì các lý do như hội thẩm nhân dân vắng mặt mà không có hội thẩm thay thế, thẩm phán bận công tác đột xuất... Có phiên toà sau 13 ngày xét hỏi, tranh luận và nghị án kéo dài thì toà trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đến tháng 1-2019, toà đã tuyên phạt bị cáo Lý Thị Sự 27 tháng tù, bị cáo Châu Thị Nhị 24 tháng tù, Nguyễn Tấn Anh 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Bà Sự kháng cáo kêu oan vì trong khi xô xát, nhiều người chứng kiến bà bị tấn công nhiều nhất. Còn bà Nhị thì cho rằng: “Tôi chỉ vào can ngăn nhưng bị tấn công bằng đá từ phía sau làm chấn thương mắt và té xỉu”.



Bà Lý Thị Sự kêu oan và cho rằng trong khi xô xát, nhiều người chứng kiến bà bị tấn công nhiều nhất.

Hôm đó bà Sự xách giỏ đi chợ Vĩnh An thì gặp chị Ngân. Theo cáo trạng thì do “nhìn cái mặt chị Ngân thấy ghét ” nên phía bà Sự ẩu đả với chị. Khi được can ngăn thì mọi người ra về. Tuy nhiên, khi đến cầu Vĩnh An , nhóm bà Sự lại gặp nhóm chị Ngân.