TAND Tối cao thông tin về vụ án Hồ Duy Hải

Bốn lần biểu quyết đều đạt 17/17 Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 6-5, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mở phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải để xem xét kháng nghị của viện trưởng VKSND Tối cao. Lần đầu tiên, phiên giám đốc triệu tập hàng loạt điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán ở hai cấp xét xử trước đây, đồng thời mời cả luật sư của bị án tham gia tố tụng. Bên cạnh việc mổ xẻ từng nội dung kháng nghị, Hội đồng Thẩm phán còn biểu quyết bốn nội dung và thống nhất với tỉ lệ tuyệt đối 17/17 thẩm phán. Bốn nội dung này là: 1. Vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu nhưng những sai sót đó không làm thay đổi bản chất vụ án; 2. Bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải đúng người, đúng tội, đúng mức án; 3. Quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực, quyết định kháng nghị của VKSND Tối cao không đúng pháp luật; 4. Không chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao (về việc hủy hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại). Vụ án Cầu Voi và những dấu mốc qua 12 năm

Vụ án này xảy ra tháng 1-2008, tại Bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, Long An. Qua truy xét, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An bắt giữ Hồ Duy Hải. Đến tháng 12-2008, vụ án được đưa ra xử sơ thẩm, tuyên án tử hình bị cáo về hai tội giết người, cướp tài sản. Hải có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến tháng 4-2009, cấp phúc thẩm xử bác đơn. Liền sau đó, tử tù này làm đơn xin Chủ tịch nước ân giảm. Theo quy định, trước khi Chủ tịch nước xem xét đơn, chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao phải tự rà soát vụ án để báo cáo, đề xuất việc giải quyết đơn xin ân giảm của tử tù. Tháng 5 và tháng 10-2011, cả chánh án và viện trưởng tối cao đều ra quyết định không kháng nghị và đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm. Tháng 5-2015, Chủ tịch nước ra quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hải.

Mẹ (phải) và em gái Hồ Duy Hải. Ảnh: BTP “Sau khi Chủ tịch nước bác đơn, Hải mới kêu oan. Trong hồ sơ vụ án lúc này mới có từ kêu oan” - Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cho biết tại buổi cung cấp thông tin. Tháng 12-2014, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản thông báo ý kiến của Chủ tịch nước, tạm dừng thi hành án với Hồ Duy Hải và yêu cầu chánh án TAND Tối cao, VKSND Tối cao xem xét lại vụ án… Đây cũng là thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội mở cuộc giám sát về “tình hình oan, sai trong áp dụng pháp luật về hình sự” và vụ án Hồ Duy Hải được đưa vào đánh giá, phân tích. Trước yêu cầu của Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan tố tụng trung ương đã lập tổ liên ngành nghiên cứu lại vụ án. Đến tháng 2-2018, tổ liên ngành cũng như Ban Nội chính Trung ương đều cho rằng quá trình phá án, các cơ quan tiến hành tố tụng “có một số sai sót về tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án”. Tuy nhiên, về phía cơ quan giám sát, cũng tháng 2-2018, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ra văn bản đề nghị lãnh đạo TAND Tối cao, VKSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Tháng 11-2019, viện trưởng VKSND Tối cao ra quyết định kháng nghị và đến ngày 6-5, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm, sau đó ra phán quyết bác kháng nghị như đã biết.