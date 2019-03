Thầy giáo sờ mông các nữ sinh là dâm ô chứ còn gì!

Sờ ngực bé gái 14 tuổi vẫn không bị tội dâm ô

Bài báo phản ánh trường hợp cháu T. (sinh năm 2002, trú xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai), đến rủ bạn đi chơi. Nhưng vì ông PVC không cho con gái đi nên nói cháu T. ra về. Khi cháu T. quay xe ra cổng ông C. đi cùng rồi bất ngờ xông đến ôm cháu T.

Trong văn bản trả lời không khởi tố ông C. công an huyện xác định: “Lúc cháu T. ra gần hết cổng thì bất ngờ C. từ phía sau ôm vào vùng bụng cháu. Sau đó, C. đưa hai tay lên sờ vào vùng ngực cháu T. (phía ngoài áo). Thấy vậy, cháu T. la lên và C. bỏ tay ra, sau đó đóng cổng đi vào nhà ngủ...”. Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ, cho biết quá trình điều tra đã xác định ông C. có hành vi đụng chạm vào ngực của cháu T. Nhưng địa điểm, thời gian và hoàn cảnh thì chưa đến mức độ truy cứu trách nhiệm hình sự…

Cuối cùng công an huyện kết luận hành vi của ông C. không cấu thành tội dâm ô trẻ em tại Điều 116 BLHS. Công an đã ra quyết định xử lý hành chính đối với ông C. về hành vi: Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167-2013 của Chính phủ (cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng).