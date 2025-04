Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản lên 1 triệu đồng 28/04/2025 12:26

Sáng 28-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC). Luật này được sửa đổi trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, tiêu biểu là việc không tổ chức chính quyền cấp huyện, công an cấp huyện.

Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày nêu lý do sửa luật là “để bảo đảm phù hợp với tổ chức bộ máy đã và đang được sắp xếp, tổ chức lại, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, cải tiến phương thức quản lý điều hành đồng thời với việc cải tổ tổ chức bộ máy, nâng cao tính ổn định, khả năng dự báo của Luật”.

Tăng mức phạt

Dự luật có các quy định sửa đổi về chuyển tiếp thẩm quyền XPVPHC, thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định XPVPHC, thẩm quyền lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng, thi hành các biện pháp xử lý hành chính. Ở các quy định này, việc tăng thẩm quyền cho công an cấp xã là chủ yếu.

Các chức danh có thẩm quyền trong lĩnh vực này cũng được quy định lại. Ngoài ra còn có quy định về ứng dụng CNTT và thời hiệu.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh trình bày tờ trình. Ảnh: QH

“Dự luật dự kiến tăng mức phạt tiền tối đa so với quy định hiện hành trong một số lĩnh vực (phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; an ninh trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ; đê điều; phòng, chống thiên tai; an ninh mạng; an toàn thông tin mạng) để tăng tính răn đe, phòng ngừa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả nghiêm trọng của hành vi vi phạm, đáp ứng yêu cầu cấp bách cần tăng cường quản lý nhà nước trong những lĩnh vực “nóng”, xảy ra nhiều hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân trong thời gian qua; đồng thời, bảo đảm khả năng thi hành trong thực tiễn, không tạo ra áp lực quá lớn đối với người vi phạm”, tờ trình nêu.

Dự luật cũng bổ sung các trường hợp cho phép bán ngay tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ để góp phần rút ngắn thời gian, quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, khắc phục tình trạng tồn đọng, quá tải trong bảo quản, quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ thời gian qua, đồng thời, giúp tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Trong các điều được bổ sung, đáng chú ý có việc bổ sung những quy định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục. Dự luật đề xuất quy định về XPVPHC không lập biên bản theo hướng tăng giới hạn mức phạt tiền tối đa được thực hiện thủ tục XPVPHC không lập biên bản.

Cụ thể, mức phạt không lập biên bản tăng từ 250.000 đồng lên 1.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 500.000 đồng lên 2.000.000 đồng đối với tổ chức để góp phần đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho cả đối tượng vi phạm và người có thẩm quyền xử phạt trên cơ sở bảo đảm phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, mức tăng thu nhập bình quân đầu người của hiện nay so với trước đây.

Không sửa đổi thời hiệu vi phạm về TTATGT

Sau khi thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra tán thành việc tăng thời hiệu XPVPHC nhưng đề nghị không sửa đổi quy định về thời hiệu xử phạt đối với vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tăng từ 1 năm lên 3 năm. Bởi việc này có thể dẫn đến tình trạng chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong phát hiện, xử lý VPHC. Trong điều kiện đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số thì việc xử lý VPHC sẽ được thực hiện nhanh hơn nên việc đề xuất tăng thời hiệu xử phạt là không phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: QH

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành bổ sung lĩnh vực và mức phạt tiền tối đa đối với vi phạm về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Đối với đề nghị bổ sung một số lĩnh vực mới, cơ quan thẩm tra đề nghị thuyết minh làm rõ lý do bổ sung và cơ sở xác định mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực.

“Về việc tăng mức phạt tiền tối đa đối với một số lĩnh vực đã được quy định trong Luật hiện hành, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phù hợp khi sửa toàn diện Luật”, cơ quan thẩm tra nói.

Về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan thẩm tra cũng tán thành nhưng đề nghị làm rõ cơ sở thực tiễn, sự cần thiết bổ sung thẩm quyền xử phạt của các chức danh thuộc ngành kiểm sát, bảo đảm đồng bộ với Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; đồng thời, rà soát từng chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC bảo đảm thống nhất với pháp luật có liên quan như: Pháp lệnh về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kiểm toán; dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)...

Đối với xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị rà soát kỹ quy định bổ sung vì liên quan trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân được Hiến pháp bảo vệ và Luật hiện hành đã có quy định về xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng là tang vật vi phạm hành chính.