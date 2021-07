Chiều 16-7, ông Nguyễn Văn Quyện - nguyên đơn trong vụ án “Mua nhà 58 tỉ, bán lại 28 tỉ siêu tốc” cho biết vừa qua TAND quận Tân Bình đã quyết định giữ vụ án của ông lại để tiếp tục thụ lý giải quyết.

Lý do là sau khi TAND quận Tân Bình ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ án của ông lên TAND TP.HCM thì VKSND quận Tân Bình đã có văn bản kiến nghị.

Cụ thể là VKSND quận Tân Bình đã kiến nghị, yêu cầu chánh án TAND quận Tân Bình thu hồi, hủy bỏ quyết định chuyển vụ án này lên TAND TP.HCM.



Vụ án bước sang năm thứ tám, còn ông Quyện đã trên 70 tuổi nên lo ngại sức khỏe không đảm bảo để theo kiện lâu hơn nữa. Ảnh: PL

VKSND quận Tân Bình phân tích: TAND quận Tân Bình chuyển hồ sơ lên TAND TP.HCM với lý do trước khi khởi kiện, vợ chồng ông Quyện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với năm người con; khi tòa thụ lý vụ kiện của ông thì một người đang cư trú ở Hoa Kỳ, do người liên quan ở nước ngoài nên vụ kiện không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận Tân Bình. Theo khoản 3 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 37 BLTTDS 2015 thì vụ án mà đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài không thuộc thẩm quyền của tòa cấp huyện.

Tuy nhiên, vụ án được thụ lý sau khi có quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM, giao cho TAND quận Tân Bình giải quyết lại. Do đó, căn cứ tiểu mục 8 mục IV Công văn 01 ngày 25-7-2016 của TAND Tối cao thì thẩm quyền giải quyết vụ án là của TAND quận Tân Bình nên việc chuyển vụ án là không đúng.

TAND quận Tân Bình thấy kiến nghị của VKS có cơ sở nên đã chấp nhận.

Như Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần thông tin, đây là vụ án gây sự chú ý lớn của dư luận vì những tình tiết pháp lý thú vị và số tiền trong giao dịch dân sự khá lớn.

Ngày 2-10-2014, ông Quyện nộp tiền trả nợ trước hạn cho ngân hàng để lấy giấy tờ nhà, đất đang thế chấp ra. Cùng ngày, vợ chồng ông ký công chứng chuyển nhượng và giao bản chính giấy tờ nhà, đất cho Trần Vũ Trường.

Ngay hôm sau, 3-10-2014, Trường đã cập nhật, sang tên xong. Khi ông Quyện đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Tân Bình nộp hồ sơ xóa thế chấp thì mới phát hiện việc xóa thế chấp đã được thực hiện trước đó ba ngày. Toàn bộ quá trình xóa thế chấp, kê khai thuế trước bạ (trước cả khi đương sự có đơn yêu cầu) rồi cập nhật sang tên cho Trường chỉ trong 3 giờ đồng hồ.

Cùng thời gian đó, chỉ 14 ngày sau khi ký hợp đồng và còn thiếu 48 tỉ thì Trường đã đại hạ giá còn 28 tỉ và chuyển nhượng cho bà Hoàng Ngọc Điệp. Ông Quyện phát hiện nên tháng 11-2014, ông Quyện đi kiện hủy hợp đồng với Trường.

Tuy nhiên, xử sơ thẩm và phúc thẩm, cả TAND quận Tân Bình và TAND TP.HCM đều bác yêu cầu của ông Quyện, buộc gia đình ông phải ra khỏi nhà để trả nhà cho bà Điệp.

Hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm sau đó đã bị hủy. Cấp giám đốc thẩm nhận định rằng cần tôn trọng thỏa thuận của ông Quyện và Trường về việc hủy hợp đồng mua bán giữa hai bên và cấp lại giấy tờ nhà cho ông Quyện.