Tử hình bị cáo sát hại 4 người trong gia đình em trai

Tội ác đã có thể không xảy ra Tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội vừa qua, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã nói về vấn đề phòng ngừa xã hội từ cấp cơ sở. Ông Khương dẫn vụ án do Nguyễn Văn Đông gây ra và cho rằng đây là điển hình về chuyện phòng ngừa xã hội yếu kém, trong đó có trách nhiệm của lực lượng công an, nhất là công an cơ sở. “Chúng tôi đã yêu cầu công an huyện kiểm điểm, đội cảnh sát hình sự và cán bộ công an xã kiểm điểm. Vì mâu thuẫn giữa hai anh em không phải bột phát mà đã có thời gian kiện cáo, mâu thuẫn nhau, nhân dân trong xóm đều biết” - ông Khương nói. Hành vi phạm tội của Đông là không thể chối cãi. Nhưng giá như kiến nghị của vị chủ tọa và trách nhiệm của cấp cơ sở mà giám đốc Công an TP Hà Nội đề cập được thực hiện tốt bấy lâu nay, có lẽ tội ác của bị cáo đã có cơ hội không xảy ra.