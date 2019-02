Tự nhiên bịt mặt vào quán đánh bác sĩ?

Theo quyết định của TAND TP Biên Hòa, Đồng Nai, sáng nay (27-2), tòa này sẽ đưa vụ án hai thanh niên ban đêm bịt mặt vào quán phở đánh bác sĩ ra xử sơ thẩm. Hai bị cáo Nguyễn Thành Tâm và Đào Thắng Hoàng Vũ bị cáo buộc về tội cố ý gây thương tích vì có hành vi đánh BS Nguyễn Thế Vinh (BV Tâm thần Trung ương 2, TP Biên Hòa, Đồng Nai).



Tự nhiên đánh người hay được ai thuê đánh?

Trước đó, ngày 29-1, tòa này từng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án nhưng do cần thu thập, bổ sung chứng cứ, tài liệu nên mới tạm hoãn, dời đến hôm nay (27-2).

Theo cáo trạng, ngày 22-5-2018, Tâm và Vũ cùng đeo khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt đi vào một quán phở tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Vào quán, cả hai nhanh chóng tiến đến bàn ăn chỗ vợ chồng BS Vinh đang ngồi. Tâm đứng bên trái ông Vinh, Vũ đứng trước mặt, nhìn vào mặt ông Vinh, Tâm liền đánh một cái vào đầu ông.

Lập tức ông Vinh đấm trả lại thì bị Vũ dùng tay đấm và cầm khay nhựa đựng gia vị hất vào mặt ông Vinh. Bị đánh quá bất ngờ, vợ chồng ông Vinh đã tri hô lên “cướp, cướp”. Vũ và Tâm bỏ chạy ra xe máy dừng chờ sẵn ở gần đó, chạy được 200 m thì bị người dân và cảnh sát 113 truy đuổi, bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Tâm và Vũ thừa nhận hành vi đánh ông Vinh nhưng lại không khai nhận động cơ, mục đích gây án. Cả hai đều khẳng định không có ai thuê bị cáo đi đánh bị hại, đồng thời Tâm còn đổ lỗi do bị hại đánh trước nên đã đánh lại.



BS Nguyễn Thế Vinh cho biết ông không biết vì sao hai bị cáo lại vô cớ tìm đánh mình. Ảnh: MINH VƯƠNG

Động cơ gây án là dấu hỏi lớn

Tại phiên tòa hôm 29-1, HĐXX đã nhiều lần hỏi bị cáo về mục đích, động cơ gây án nhưng cả hai bị cáo đều không trả lời rõ ràng. HĐXX, đại diện VKS và luật sư khi xét hỏi đều đề cập đến điều này nhưng cả hai bị cáo đều trả lời không có động cơ nào cả.

Ngay cả ông Vinh, người bị hại của vụ án, cũng thắc mắc không rõ vì sao hai bị cáo lại vô cớ bịt mặt vào quán với chủ đích tìm mình để đánh. Bị hại cũng khai rằng: “Khi tôi đang ngồi ăn tối tại quán phở thì bị hai thanh niên đeo khẩu trang, đội nón tiến đến gần rồi bất ngờ đánh tôi”.

Đặc biệt, cả bị hại lẫn bị cáo đều xác nhận không quen biết, không có mâu thuẫn gì với nhau. Tại tòa, Tâm vẫn một mực khẳng định đánh ông Vinh chỉ là do bản thân bồng bột nên mới có hành vi như vậy và khẳng định không có quen biết, mâu thuẫn với bị hại.

Tuy nhiên, những hình ảnh từ clip do camera của quán quay lại cho thấy chủ đích của Tâm và Vũ đến quán phở là để đánh ông Vinh. Theo đó, Tâm và Vũ đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi từ ngoài tiến vào trong quán phở và đi thẳng đến bàn ăn của ông Vinh rồi ra tay đánh ông ngay lập tức.

Tòa hỏi hai bị cáo lý do tại sao đi vào quán phở mà lại mặc áo tay dài, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm. Tâm trả lời quanh co, còn Vũ thì nói “do thói quen của bị cáo”. Tòa vặn bị cáo Vũ lý do đánh bị hại, Vũ nói vì bênh vực Tâm, khi thấy Tâm và ông Vinh đánh nhau Vũ mới tham gia đánh ông Vinh. Về điều này, đại diện VKS khẳng định rằng lúc ấy Vũ đi theo sau Tâm và đánh ông Vinh, chứ không phải thấy Tâm với ông Vinh đánh nhau rồi mới tham gia vào. Hình ảnh trên camera đã thể hiện rất rõ điều đó.

Luật sư của bị hại đề nghị HĐXX cách ly hai bị cáo để xét hỏi. Tuy nhiên, khi tòa xét hỏi riêng thì Vũ vẫn khai không có động cơ gây án, còn Tâm vẫn chỉ nói là do bồng bột nên đã đánh ông Vinh.

“Mục đích gây án vẫn là một dấu hỏi” - HĐXX đã nhận định như thế. Hy vọng ở phiên tòa hôm nay (27-2), tòa sẽ làm rõ động cơ gây án.