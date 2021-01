Tuyên án tử hình người phụ nữ mang bầu để hoãn thi hành án

Ngày 25-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Lê Thị Ngọc Yến (sinh năm 1986) và Dương Ngọc Tuyền (sinh năm 1984, ngụ tại quận 1) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Hai bị cáo nữ này không bị áp dụng hình phạt tiền bổ sung vì đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo Yến có bốn con (nhỏ nhất sinh năm 2013, lớn nhất 2003). Bị cáo Tuyền mồ côi từ nhỏ được người dì nuôi.

Đáng chú ý bị cáo Yến cứ đến lúc chấp hành án thì có bầu. Hết hạn hoãn của bản án trước bị bắt đi chấp hành án thì mang bầu tiếp, cho về sinh con, lại dính bầu...



Bị cáo Yến (áo trắng) tại toà. Ảnh: H.Y

Hồ sơ thể hiện năm 2007 Yến bị xử phạt 3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Đồng Nai. Do đang nuôi con nhỏ nên được hoãn chấp hành án.

Ngày 26-1-2011 Yến bị bắt thi hành án tại trại giam B5, công an tỉnh Đồng Nai. Đến ngày 9-3-2011, được chuyển về trại giam Thủ Đức, Bộ công an Ngày 27-7-2011, Yến được hoãn thi hành án để sinh con. Ngày 7-6-2017 Yến tiếp tục đi chấp hành án tại trại giam Thủ Đức tới tháng 1-2019 thi hành xong.



3g chiều 8-6-2020 trước một căn nhà trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) công an bắt quả tang Tuyền đang ngồi phía sau xe máy do một tài xế hãng công nghệ Go Viet điều khiển cất giấu trái phép chất ma túy đem bán cho người khác. Công an thu giữ được hơn 200 gram Methamphetamin.

Từ lời khai Tuyền mua ma tuý của Yến, lực lượng chức năng khám xét tại căn hộ Yến ở chung cư đường Nguyễn Sỹ Sách (phường 15, quận Tân Bình). Công an thu giữ tại đây hơn 1 kg ma túy các loại.

Quá trình điều tra, Tuyền khai nhận nghiện ma túy và sử dụng ma túy đá với Yến. Sau đó Tuyền chuyển đến chung cư sống chung với Yến và biết Yến có nguồn ma tuý để bán. Ngày bị bắt, Tuyền mua của Yến số ma tuý trên để bán cho người phụ nữ không rõ lai lịch với giá 60 triệu đồng.

Yến khai mua ma tuý của người đàn ông cũng không rõ lại lịch tại khu vực đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình) 1kg ma túy đá với giá 265 triệu và 10 gam ma túy Ketamin với giá 4,5 triệu để mang về bán cho Tuyền và những người khác kiếm lời.

Với người xe ôm công nghệ chở Tuyền, cũng như bảo vệ chung cư được Yến gửi đồ (bên trong có ma tuý), kết quả điều tra xác minh họ không biết, không liên quan đến hành vi phạm tội của hai nữ bị cáo. Kết quả xét nghiệm họ âm tính với chất ma túy nên không có căn cứ xử lý.