(PL)- VKSND huyện Đồng Xuân, Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của CQĐT công an cùng cấp đối với Nguyễn Thanh Vinh (trú huyện Sơn Hòa, Phú Yên) và Huỳnh Tấn Lĩnh (trú huyện Tuy An, Phú Yên) về tội cố ý gây thương tích.