Theo cáo trạng, Đại học Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị và chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có ngành tiếng Anh.



Quá trình tuyển sinh đào tạo, Trần Khắc Hùng (hiện đang bỏ trốn, chủ tịch HĐQT trường) thấy nhiều người có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngôn ngữ Anh nên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo ban giám hiệu, Viện Đào tạo liên tục, Viện 4.0… thực hiện cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho người có nhu cầu lấy bằng không qua tuyển sinh, đào tạo theo quy định.

Từ tháng 4-2018 đến tháng 3-2019, Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và đã được sử dụng. Còn 221 trường hợp chưa xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

Trong số các bị can, ông Dương Văn Hòa với chức vụ, quyền hạn là hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô, biết rõ việc làm và cấp văn bằng 2 tiếng Anh không qua tuyển sinh, đào tạo là vi phạm pháp luật.

Từ ngày 22-5-2018 đến ngày 29-3-2019, bị can này đã ký 429 văn bằng giả. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm rõ 209 trường hợp được cấp văn bằng giả, xác định được họ tên, tuổi, địa chỉ, chức vụ, đơn vị công tác...

Bị can còn ký các văn bản quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ văn bằng 2 chính quy đợt 1, đợt 2; giới thiệu 2 người để Trường Đại học Đông Đô làm thủ tục cấp bằng.

Ngoài ra, hai bị can Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà (đều là cựu phó hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô) cùng bị cáo buộc đồng phạm về tội giả mạo trong công tác.

Bị can Oanh đã ký 16 danh sách đề nghị in bằng giả cho 287 cá nhân. Trong đó cơ quan điều tra đã làm rõ 111 trường hợp được cấp bằng giả, còn 176 trường hợp được cấp bằng giả đã xác định được họ tên, tuổi, người được cấp bằng nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

Bị can còn chỉ đạo cấp dưới làm giả bản photo quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ văn bằng 2 ngành tiếng Anh để làm thủ tục mua phôi bằng tại Bộ GD&ĐT…

Về phía mình, bị can Hà bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hợp thức bài thi để cấp bằng giả. Bị can trực tiếp ký 22 giấy đề nghị in bằng giả cho 309 cá nhân, ký 11 bảng điểm...

Đáng chú ý, trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Trường Đại học Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị GD&ĐT cho phép tuyển sinh, đào tạo bằng đại học thứ hai nhưng từ năm 2015-2017, Vụ Kế hoạch - tổ chức đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy cho trường này.

Cùng với đó, Vụ Giáo dục đại học đã xét duyệt, đăng tải trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục - đào tạo đề án tuyển sinh các năm 2017, 2018, 2019 có chỉ tiêu văn bằng 2 hệ chính quy.

Năm 2018, đoàn kiểm tra số 1 của Bộ GD&ĐT đã làm việc nhưng không phát hiện được Trường Đại học Đông Đô chưa được phép đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh.

Bộ này cũng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, chưa chỉ đạo kịp thời công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đối với Trường Đại học Đông Đô theo đúng quy định…

Do đó, cơ quan điều tra đã có công văn kiến nghị bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, xử lý nghiêm đối với các cá nhân có trách nhiệm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo khắc phục sai phạm.