Vụ TS Bùi Quang Tín: Công an TP.HCM nhận đơn tố giác rất sớm

Chiều ngày 11-4, một nguồn tin của PLO cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã vào cuộc từ rất sớm vụ TS Bùi Quang Tín tử vong tại chung cư New Sài Gòn (ấp 5 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) trước khi Công an huyện Nhà Bè chuyển hồ sơ lên.

Theo nguồn tin trên, ngay sau khi ông Tín tử vong, cơ quan này đã tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông L.



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường sáng 10-4. Ảnh: LS

Theo tố giác của ông L., khoảng 17g30 ngày 5-4, ông V. đang có mặt ở chung cư New Sài Gòn thì nghe một tiếng động lớn tại khu vực giếng trời thông với tầng hầm. Ông V. liền đi đến xem phát hiện ông Tín nằm tử vong tại khu vực giếng trời, do rơi từ trên cao xuống.



Nhận được tin tố giác này CQĐT Công an TP.HCM căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự tiến hành điều tra, xác minh nội dung tố giác.

Theo luật sư của gia đình TS Tín, biết việc Công an huyện Nhà Bè tiến hành giải quyết bước đầu và sau đó chuyển toàn bộ vụ việc lên công an TPHCM là đúng quy định của pháp luật.

Còn việc công an TP.HCM tiếp cận vụ việc cũng đúng quy định vì nhận được đơn tố giác tội phạm, cần xác minh, kiểm tra.