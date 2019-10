Xử cựu công an tạt acid vợ sắp cưới: Bị hại vắng mặt

Ngày 23-10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải (trú quận Thanh Khê, cựu thiếu úy công an Phòng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng) về tội cố ý gây thương tích.

Người bị hại là chị LTLV (trú quận Thanh Khê, vợ sắp cưới của Hải). Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND quận Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo Hải sáu năm tù về tội danh trên.



Bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TA

Ngay sau đó, bị hại đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Tại phiên phúc thẩm, do sức khỏe không đảm bảo nên chị V. tiếp tục vắng mặt. Người ủy quyền của bị hại và cũng là người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án là ông Lê Quốc Vũ và bà Mai Thị Lạc (cha, mẹ của bị hại) có mặt tại tòa.

Trao đổi với PLO, ông Vũ cho biết chị V. vừa phải trải qua 15 ca phẫu thuật nên sức khỏe còn yếu. Trước đó, gia đình bị hại cũng đã cung cấp cho thư ký phiên tòa một số hình ảnh về thương tích của bị hại V.

Theo cáo trạng, Hải và chị V. đăng ký kết hôn vào cuối năm 2017 nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Do nghi ngờ chị V. có quan hệ tình cảm với người khác, Hải ghen tuông nên nảy sinh ý định tạt acid chị V. Hải mua một can acid Sunfuric đậm đặc 98% với giá 380.000 đồng đem về nhà. Sáng 1-1, Hải rót khoảng 300 ml acid vào một bình nhựa hình trụ tròn màu xanh cốm, bỏ vào một túi nylon màu đen rồi lái xe đến nhà chị V.

Đến nơi, Hải nói với ông Vũ là muốn gặp chị V. để nói chuyện. Khi nghe cha gọi, V. từ trên lầu hai xuống và đi vào bếp lấy nước uống. Hải lấy acid tạt thẳng vào mặt và người chị V. gây bỏng. Một vài giọt acid văng trúng phần cổ của cha mẹ chị V. gây bỏng nhẹ. Chị V. bị thương tích 46%.

Hiện phiên tòa đang tiếp tục.