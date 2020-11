Xử đường dây giả danh công an, VKS, tòa án để lừa đảo

Ngày 18-11, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Pan Chu Lin cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Pan Chu Lin (người Đài Loan, sinh năm 1997) trong các năm 2016 và 2017 có hành vi gây thương tích cho người khác và gây nguy hiểm nơi công cộng.

Từ tháng 1 đến ngày 4-4-2018, Lin cùng hai đồng hương là Chiu Po Sung, Hou Po Ta cùng bảy đối tượng trong nước dùng thủ đoạn giả danh công an, VKS, tòa án gọi điện thoại đến 18 bị hại.

Các đối tượng nói với họ có liên quan đến tội phạm, đe dọa bắt khởi tố và lừa ép hỏi chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Tưởng thật, 18 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 10 tỉ để nhóm này chia nhau tiêu xài.



Các bị cáo đang nghe VKS đọc cáo trạng. Ảnh: H.Y

Chiều 16-3-2018, cụ NTV (sinh năm 1944) sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được cuộc gọi từ số máy bàn của gia đình.

Đầu dây bên kia xưng danh là công an và thông báo bà liên quan đến đường mua bán ma túy xuyên quốc gia, rửa tiền. Công an đã có lệnh bắt khẩn cấp do số tiền trong tài khoản của bà liên quan đến tội phạm. Nay công an yêu cầu bà phối hợp điều tra khai về số tiền trong tài khoản và giữ bí mật kể cả với người thân.

Lo sợ và tin đó là sự thật, bà đã cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại và số tiền tại ngân hàng. Trong ngày bà đã thực hiện theo yêu cầu rút chuyển hơn 2,1 tỉ vào tài khoản mới theo chỉ định để cần kiểm tra trong thời gian 24 giờ. Những ngày sau bà tiếp tục chuyển thêm nhiều lần với số tiền gần 4 tỉ đồng.



Kết quả điều tra xác định đầu tháng 1-2018, nhóm tội phạm cầm đầu là Hồng Trà, Tiểu Lâm (người Đài Loan, chưa xác định được) đã câu kết với các bị cáo trên thực hiện loạt phi vụ lừa đảo trên.

Do đông bị cáo và người bị hại, người liên quan..., phiên xử dự kiến diễn ra trong hai ngày.