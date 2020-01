Xử lần ba vụ chứa mại dâm nghi lọt tội chủ khách sạn

Cáo trạng mới: Chủ khách sạn vẫn vô can Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 10-2015, Vân và Trinh đã tổ chức 143 lượt mua bán dâm tại khách sạn, thu lợi bất chính 21,3 triệu đồng. Cáo trạng lần ba vẫn xác định chủ khách sạn vô can trong vụ án chứa mại dâm của nhân viên trong khách sạn của mình. Tuy nhiên, ngoài lời khai của Vân và Trinh thì không có tài liệu, chứng cứ chứng minh có vai trò đồng phạm. Từ đó, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào có đủ chứng cứ sẽ xem xét tiến hành xử lý theo quy định. Tổng cộng, bị cáo Vân đã bị tạm giam 44 tháng, trong khi tòa từng tuyên phạt 42 tháng (Vân đã được tại ngoại từ tháng 6-2019). Bị cáo Trinh do có con nhỏ dưới ba tuổi nên được tại ngoại từ khi bị khởi tố đến nay.