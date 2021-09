Từng được xác định không vu khống Cuối năm 2017, sau khi nhận được đơn của ông Khanh, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khi ấy có văn bản chuyển đơn của ông Khanh đến Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị giám đốc công an tỉnh làm rõ nội dung đơn của ông Khanh có liên quan đến ông D, kết quả báo cáo chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 10-11-2017, Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Dương tổ chức họp liên ngành, bàn hướng giải quyết, xử lý đối với ông Khanh. Qua cuộc họp, liên ngành nhận thấy ông Khanh chưa thể hiện có xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông D và gia đình ông D nên không có cơ sở để xử lý ông về các hành vi: Làm nhục người khác; vu khống; lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm các quyền, lợi ích của công dân. Đến ngày 12-1-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương lại khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Khanh về tội lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm các quyền, lợi ích của công dân. Tuy nhiên, VKS đã hủy quyết định khởi tố bị can. Sau đó, ông D có đơn yêu cầu làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Khanh. Lúc này, Cơ quan CSĐT công an tỉnh thay đổi tội danh đối với ông Khanh thành vu khống. Sau đó, các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra, truy tố và xét xử ông Khanh.