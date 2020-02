Yêu cầu xin lỗi vì bị đăng thông tin cá nhân lên website

Phòng Anh ninh Kinh tế trả lời đơn tố cáo Mới đây bà L. nhận được Thông báo kết quả xử lý đơn tố cáo của Phòng An ninh Kinh tế, công an TP.HCM. Sau khi xem xét nội dung đơn và các tài liệu đính kèm theo đơn, kết quả làm việc với các bên liên quan, Phòng An ninh Kinh tế nhận thấy đối với nội dung tố cáo công ty M. xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của bà L. là vi phạm khoản 1 Điều 155 BLHS 2015 (Tội làm nhục người khác). Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có kết luận việc công bố thông tin cá nhân của bà L bao gồm số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp trên trang thông tin điện tử khi chưa có sự đồng ý của chủ thể liên quan vi phạm điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 155/2015/TT-BTC và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét ra quyết định xử phạt hành chính. Đối với nội dung bà L. tố cáo công ty M. giả mạo chữ ký của bà trên báo cáo tài chính quý 2/2019 và báo cáo tài chính tháng 7/2019 vi phạm điểm c khoản 1 Điều 359 BLHS 2015 (Tội Giả mạo trong công tác), theo Phòng An ninh Kinh tế chưa có đủ căn cứ để kết luận đối với nội dung này. Phòng An ninh Kinh tế đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để làm rõ và sẽ thông báo đến bà L. khi có kết quả.