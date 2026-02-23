Pháp sắp triệu tập đại sứ Mỹ, phản đối bình luận của Washington vụ nhà hoạt động cực hữu bị sát hại 23/02/2026 05:48

(PLO)- Pháp sẽ triệu tập đại sứ Mỹ để phản đối bình luận của Washington về vụ nhà hoạt động cực hữu Quentin Deranque bị sát hại tại TP Lyon (Pháp).

Ngày 22-2, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết ông sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner liên quan những bình luận về vụ sát hại nhà hoạt động cực hữu người Pháp Quentin Deranque hồi tuần trước tại TP Lyon (Pháp), theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Barrot đưa ra tuyên bố này sau khi Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên mạng xã hội rằng “các báo cáo, được Bộ trưởng Nội vụ Pháp xác nhận, cho thấy ông Deranque bị các phần tử cánh tả tấn công đến chết, là điều khiến tất cả chúng ta phải quan ngại”.

"Chúng tôi bác bỏ mọi hành vi trục lợi chính trị xung quanh bi kịch này, vốn là nỗi đau mất mát của một gia đình người Pháp" - ông Barrot chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Pháp gồm France Info, France Inter và Le Monde.

Một người biểu tình cầm biểu ngữ trong một cuộc tuần hành tại Pháp ngày 22-2 để tưởng niệm nhà hoạt động cực hữu Quentin Deranque. Ảnh: AFP

Nhà hoạt động cực hữu người Pháp Quentin Deranque đã bị đánh đến chết trong một cuộc ẩu đả với những đối tượng bị cáo buộc là các nhà hoạt động cánh tả cực đoan.

Vụ việc đã gây chấn động toàn nước Pháp và được ví như "khoảnh khắc Charlie Kirk của Pháp" - gợi nhắc đến vụ nổ súng nhằm vào nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ hồi năm ngoái.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 21-2 đã kêu gọi kiềm chế, sau khi khoảng 3.000 người tham gia cuộc tuần hành tại Lyon do các nhóm cực hữu tổ chức để tưởng niệm ông Deranque.

Đại sứ quán Mỹ tại Pháp và Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang theo dõi sát sao vụ việc, đồng thời cảnh báo trên nền tảng X rằng "chủ nghĩa cánh tả cực đoan bạo lực đang trỗi dậy" và cần được xem là một mối đe dọa đối với an ninh công cộng.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Pháp cho biết thêm rằng ông cũng sẽ nêu vấn đề với Đại sứ Mỹ liên quan việc Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với cựu Ủy viên châu Âu Thierry Breton và thẩm phán người Pháp tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Nicolas Guillou.

Ông Barrot chỉ trích các biện pháp trừng phạt này là hành vi tấn công vào quyền tự chủ trong tiến trình ra quyết định của Liên minh châu Âu (EU) cũng như sự độc lập của hệ thống tư pháp quốc tế.

Trước đó, vào tối 21-2, tờ The Tribune đưa tin Tổng thống Macron đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề nghị bãi bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào ông Breton và ông Guillou.