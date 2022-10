Phát hiện sản phẩm giảm cân Poria super model chứa chất cấm Sibutramine

(PLO)- Cục An toàn thực phẩm vừa cảnh báo về việc phát hiện sản phẩm Poria super model chứa chất cấm Sibutramine.

Cục An toàn thực phẩm vừa thông tin về kết quả kiểm nghiệm sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn là thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên Poria super model có chứa chất cấm Sibutramine.

Cụ thể, sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Poria super model (LOT: 062021, EXP: 062024); số ĐKSP: 4354/2019/ĐKSP; quy cách: Hộp 500mg x 30 viên; sản xuất tại: American Biologic & Technology (HK) Limited, địa chỉ: 903 Dannies, HSE 20 Luard, Wanchai HK.

Đơn vị nhập khẩu, phân phối, chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty cổ phần EU YB, địa chỉ: tổ 13, TT. Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Nơi lấy mẫu và chất cấm phát hiện:

+ Nơi lấy mẫu: Nhà thuốc HPT Pharma- Hộ kinh doanh Đặng Hùng Tâm, địa chỉ: thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

+ Chất cấm phát hiện: Sibutramine: 16,3 mg/viên.

Theo Cục an toàn thực phẩm, qua tra soát dữ liệu đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm, đơn vị khẳng định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm/ giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm trên.

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên. Nếu phát hiện sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Poria super model được quảng cáo là thực phẩm chức năng giúp chuyển hóa mỡ trong cơ thể, ngăn ngừa hấp thu chất béo, giảm cảm giác thèm ăn, hạ cholesterol trong máu, hạ mỡ máu, giúp giảm cân.

NHƯ LOAN