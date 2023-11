Phó Giám đốc Khu du lịch Làng Cù Lần bị bắt

(PLO)- Ba người bị bắt giam do liên quan đến vụ 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn ở Làng Cù Lần.

Ngày 25-11, Công an Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thanh Nghĩa (55 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức; tạm trú làng Cù Lần), Phó giám đốc Khu du lịch làng Cù Lần) về tội vô ý làm chết người.

Cùng bị bắt về tội danh trên còn có bị can Võ Tân Bình (35 tuổi, quê tỉnh An Giang; tạm trú xã Lát, huyện Lạc Dương, nhân viên Khu du lịch Làng Cù Lần) và Võ Lê Thái (30 tuổi, ngụ tỉnh An Giang; tạm trú làng Cù Lần; nhân viên lái xe KDL làng Cù Lần).

Ông Ngô Thanh Nghĩa - Phó Giám đốc KLD Làng Cù Lần

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam vì để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong tại Khu du lịch (KDL) Làng Cù Lần.

Các quyết định đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Võ Lê Thái lái xe của KDL Làng Cù Lần

Theo điều tra, chiều 24-10, tại KDL Làng Cù Lần, 4 du khách Hàn Quốc (2 nam, 2 nữ; đều ở độ tuổi trên 60) tham gia du lịch trải nghiệm trên chiếc xe jeep chạy dọc suối Cạn, gặp lúc mưa lớn, lũ quét xảy ra làm chiếc xe bị lật, tài xế Võ Lê Thái và 4 du khách bị nước cuốn trôi.

Võ Tân Bình nhân viên KDL Làng Cù Lần

Cả 4 du khách người Hàn Quốc bị tử vong trong vụ tai nạn, riêng tài xế Thái được cứu sống.

VÕ TÙNG