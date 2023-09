Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải cung ứng cát cho cao tốc Bắc - Nam trong tháng 9

(PLO)- Phó Thủ tướng yêu cầu trong tháng 9 các địa phương phải hoàn thành hết các thủ tục, cung ứng cát cho cao tốc Bắc - Nam và hoàn thành hết thủ tục theo cơ chế đặc thù trong năm 2023

Chiều 5-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có buổi làm việc với các địa phương về triển khai các dự án giao thông trọng điểm vùng ĐBSCL.

Theo báo cáo Bộ GTVT cho biết dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT khu vực ĐBSCL gồm 04 dự án trọng điểm với tổng chiều dài là 355km. Tổng nhu cầu đá các loại khoảng 6,6 triệu m3, đất đắp khoảng 4,7 triệu m3, cát đắp nền khoảng 53,68 triệu m3. Đối với vật liệu đá, đất tại các mỏ đang khai thác trong khu vực đã cơ bản đảm bảo đủ trữ lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu theo tiến độ các dự án.

Đối với vật liệu cát, theo số liệu khảo sát hiện tại, nguồn cát sông đảm bảo chất lượng cung cấp cho các dự án chủ yếu tại các tỉnh có Sông Tiền và Sông Hậu đi qua. Trong đó trữ lượng lớn tập trung tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng là các tỉnh có nguồn cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho các dự án.

“Số lượng cát cho cao tốc vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với trữ lượng các địa phương đã cấp phép” - Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đánh giá.

Đồng quan điểm, đại diện Bộ TN&MT cũng khẳng định nếu các địa phương khai thác hợp lý, đúng quy định thì trữ lượng các mỏ cát ở ĐBSCL hoàn toàn đủ khả năng cung ứng cho các dự án.

Cần thiết phải có đánh giá tác động môi trường

Cũng theo Bộ GTVT mặc dù trữ lượng cát đắp nền đủ đáp ứng nhu cầu cho các dự án, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT làm việc với các địa phương và có các văn bản hướng dẫn nhưng việc triển khai các thủ tục nâng công suất mỏ, giao mỏ mới cho nhà thầu khai thác theo cơ chế đặc thù của các địa phương còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ.

Nếu các địa phương không sớm hoàn thành các thủ tục để cung ứng theo kế hoạch sẽ ảnh hưởng tiến độ hoàn thành các dự án.

Tại buổi làm việc lãnh đạo các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long đều cam kết cung ứng cát theo chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên các địa phương cũng trình bày các khó khăn và vướng mắc trong quá trình cấp phép khai thác cát.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết hiện nay, mặc dù đã có hướng dẫn của Bộ TN&MT trong việc áp dụng cơ chế đặc thù, tuy nhiên nhiều nội dung còn chưa rõ hoặc mỗi tỉnh có cách hiểu chưa đồng nhất khi đi vào chi tiết từng bước, trình tự thủ tục.

Do đó một số nội dung tỉnh Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh khác nói chung còn lúng túng trong việc thực hiện thủ tục cấp phép khai thác thông qua hình thức cơ chế đặc thù.

Bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ băn khoăn về việc không lập đánh giá tác động môi trường thì không đưa ra dự báo khả năng xảy ra và chưa đưa ra biện pháp khắc phục hiệu quả khi có sạt lở.

Đồng quan điểm, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết “Diễn biến dòng chảy lòng sông rất phức tạp nên UBND tỉnh An Giang nhận thấy khi áp dụng cơ chế đặc thù giao mỏ cho nhà thầu thi công thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cần lập thiết kế khai thác để việc khai thác vừa mang lại hiệu quả vừa không ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh An Giang sẽ thực hiện giao 06 mỏ cát đã thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chính phủ cho các nhà thầu thi công các dự án đường cao tốc".

Từ đạo lãnh đạo 2 tỉnh cùng thống nhất kiến nghị cần thiết thành lập Tổ công tác liên ngành để thường xuyên kiểm tra việc thực hiện khai thác, cung ứng cát cho cao tốc theo cơ chế đặc thù, nhằm đảm bảo việc thực hiện của các nhà thầu thi công đúng theo chủ trương, chính sách của nhà nước.

Phải hoàn thành các thủ tục và cấp cát trong tháng 9

Sau khi các đơn vị nêu ý kiến, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng khó khăn như hiện nay không phải là không giải quyết được.

Bởi hiện nay trữ lượng tài nguyên về cát thì đã có tính toán số lượng cụ thể. Chỉ có vướng một chút trong phối hợp, quy định pháp luật, năng lực khoa học kỹ thuật phân tích đánh giá để không gây ra sự cố.

Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong tháng 9 này các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long với sự hỗ trợ của các Bộ GTVT, TN&MT phải hoàn thành hết các thủ tục và khởi động lại các dự án mới nằm trong danh mục hồ sơ khảo sát phục vụ cho cao tốc; các dự án đã hết hạn, các dự án nâng công suất.

Đối dự án hết hạn và nâng công suất thì thực hiện theo cơ chế đặc thù, nếu doanh nghiệp muốn làm tiếp phải hoàn thành thủ tục sớm, cam kết cát ưu tiên cho cao tốc Bắc - Nam và phải cung ứng cát trong tháng 9 này.

"Lúc này trong danh mục các dự án vật liệu đã được phục vụ cao tốc Bắc - Nam thì phải ưu tiên làm xong thủ tục trong năm 2023", Phó Thủ tướng yêu cầu

Đồng thời Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT và An Giang phải sớm có báo cáo đầy đủ cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng về tình hình địa phương hiện nay.

“Vật liệu xây dựng, cát, sỏi không có lỗi, chỉ có nhà quản lý hoặc doanh nghiệp có lỗi.

Không được bỏ qua đánh giá tác động môi trường, thông qua việc giám sát môi trường và phải chịu trách nhiệm môi trường. Một con đường giao thông hình thành dân phấn khởi nhưng khi một ngôi làng, khu phố, những con đường khác mà trôi xuống sông xuống biển thì đấy là vấn đề rất lớn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết hiện nay ĐBSCL đang rất mất cân bằng nguồn vật liệu do thượng nguồn đã chặn, mất đến 60-80% cát.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng thống nhất với ý kiến nghị cần thiết thành lập Tổ công tác liên ngành như các địa phương đề nghị.

HẢI DƯƠNG