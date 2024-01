Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Đẩy mạnh xử phạt vi phạm giao thông bằng hình ảnh

Ngày 9-1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết năm 2023, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các địa phương tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Bộ cũng lập sáu tổ công tác trực tiếp thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương, đồng thời bàn giao 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn cho địa phương xử lý. Đáng chú ý, lực lượng đã xử lý hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ. Trong đó, nhiều trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức… đang công tác trong lực lượng vũ trang.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP

Tuy vậy, ông Long cũng bày tỏ lo ngại về tình hình mất trật tự, ATGT trong lĩnh vực vận tải hành khách, hàng hóa trên cả nước. Ông cho hay nhiều đơn vị vận tải thậm chí còn bất chấp an toàn tính mạng của người dân, hành khách cũng như người tham gia giao thông... dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc.

“Việc đưa các xe không đủ điều kiện tham gia giao thông, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển… đã dẫn tới những vụ tai nạn nghiêm trọng” - ông Long nói và dẫn chứng vi phạm tại Công ty Thành Bưởi vừa qua. Theo đó, tài xế xe khách gây tai nạn ở Đồng Nai không đủ điều kiện lái xe nhưng lãnh đạo doanh nghiệp vẫn giao xe cho điều khiển.

Ông Long khẳng định năm 2024 ngành công an sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

22.067 là số vụ TNGT xảy ra trong năm 2023, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người (giảm 1.258 người chết, 1.922 người bị thương so với năm 2022). Trong đó, riêng đường bộ xảy ra 21.880 vụ, làm chết 11.498 người. Trong năm này cũng đã xảy ra 34 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận, điển hình tại Quảng Nam xảy ra bốn vụ làm 19 người chết. ****** Cũng trong ngày 9-1, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phát động lễ ra quân Năm ATGT 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Chủ đề năm nay hướng tới ba mục tiêu: (1) Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; (2) hằng năm kiềm chế, kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; (3) khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và tại các đô thị lớn.

Tăng cường xử phạt qua hình ảnh

Nêu ý kiến tại hội nghị, đại diện tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng việc xử lý vi phạm qua hình thức “phạt nguội” đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao ý thức tự giác của người lái xe. Tuy nhiên, vị này cho hay trên tuyến cao tốc qua tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa được trang bị đầy đủ hệ thống camera xử phạt qua hình ảnh nên đề nghị các ban ngành sớm nghiên cứu, lắp đặt.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, yêu cầu các đơn vị, địa phương phải triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, trong đó ứng xử nghiêm khắc hơn với các vi phạm. Đồng thời, thúc đẩy giải pháp “phạt nguội” vốn đang có hiệu quả tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đã làm.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm trật tự, ATGT, trong đó người đứng đầu phải làm gương. Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác ATGT để tăng tính minh bạch, giảm tải áp lực cho các lực lượng chức năng, giúp các lực lượng chức năng phản ứng kịp thời hơn.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương có nhìn nhận, đánh giá khách quan về tình hình trật tự, ATGT ở địa phương mình để có giải pháp căn cơ, tránh hình thức, bệnh thành tích… Bên cạnh đó, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

TP.HCM xóa bảy điểm đen tai nạn giao thông Tại điểm cầu TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho hay năm 2023 là năm đầu tiên mà cả ba chỉ số về tai nạn giao thông (TNGT) (số vụ, số người chết, số người bị thương) tại TP giảm sâu. Toàn TP xảy ra 1.734 vụ tai nạn, làm chết 663 người, bị thương 1.049 người, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Đầu năm 2023, TP có tám điểm đen TNGT, trong năm phát sinh thêm bảy điểm đen; đến nay đã xóa được bảy điểm đen. TP cũng đang triển khai kế hoạch phối hợp xử lý, kiểm soát với 24 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn. Đến nay đã có bốn điểm chuyển biến tốt, 12 điểm chuyển biến nhưng còn phức tạp…

