Phó trưởng Phòng CSGT được điều động làm Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh 22/10/2024 18:13

(PLO)- Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TPHCM được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Ngày 21-10, Công an huyện Bình Chánh, Công an TPHCM đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với Phó Công an huyện.

Đại tá Nguyễn Đình Dương (phải) trao quyết định điều động Thượng tá Đoàn Văn Qưới làm Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM và ông Phạm Văn Lũy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh, cùng các Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Đức Thanh, Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Dương thay mặt Ban Giám đốc Công an TPHCM trao Quyết định điều độngThượng tá Đoàn Văn Quới, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TPHCM đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, mong rằng Thượng tá Quới sau khi nhận nhiệm vụ sẽ nhanh chóng nắm bắt địa bàn, tiếp cận công việc để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể trong thực hiện công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Đoàn Văn Quới sinh năm 1969, quê Hóc Môn, TP.HCM. Trước khi giữ chức vụ Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM, Thượng tá Quới từng công tác tại Phòng hậu cần Công an TP.HCM.