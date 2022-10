Phóng viên, giảng viên bị công an mời làm việc vì đăng sai sự thật trên Facebook

(PLO)- Bốn người, trong đó có hai người là phóng viên một tạp chí và một người là giảng viên đại học bị Công an TP.HCM mời làm việc vì đăng tin sai sự thật.

Ngày 14-10, Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục xử lý bốn cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Theo Công an TP.HCM, trong hai ngày 12, 13-10, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 8, 10 làm việc với bốn cá nhân gồm: ông TTM (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, hiện là phóng viên Tạp chí DNSG), ông TMK (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, hiện là giảng viên một trường Đại học trên địa bàn Thành phố), ông TCH (37 tuổi, ngụ Quận 8, làm công việc tự do), ông NHP (32 tuổi, ngụ Quận 10, hiện làm nhân viên lập trình) về hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP.

Tại cơ quan Công an, bốn cá nhân đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, tự xóa bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Công an Thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin rõ nguồn gốc, không đăng tải, chia sẻ, tán phát hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.

Những ai vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÂN