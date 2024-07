Quận 12 tập trung đầu tư 10 trường học trong năm 2024 02/07/2024 14:29

Sáng 2-7, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 4 gồm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh có buổi tiếp xúc cử tri quận 12 sau kỳ họp thứ 7 của QH.

Tổ ĐB HĐND TP.HCM đơn vị 13 và 14 có buổi tiếp xúc cử tri quận 12 trước kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận 12. Ảnh: NHẬT TRUNG

Vi phạm nồng độ cồn nhẹ thì xử lý mang tính giáo dục, tuyên truyền

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Tuyết Hồng (phường Thạnh Lộc) bày tỏ đồng tình khi QH thông qua quy định cấm nồng độ cồn, qua đó hạn chế người sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị QH xem xét lại để cân nhắc các quy định hợp tình, hợp lý, có tính nhân văn.

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Hồng nêu ý kiến. Ảnh: NHẬT TRUNG

Cử tri quận 12 cũng đề nghị lực lượng CSGT cương quyết xử lý đối tượng quá khích, cố tình vi phạm, tuy nhiên với những trường hợp nhẹ, không cố tình vi phạm thì nên xử lý mang tính giáo dục, tuyên truyền.

Trả lời cử tri quận 12, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết cho biết QH đã biểu quyết thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn. Theo bà Tuyết, việc này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người điều khiển phương tiện và những người khác tham gia giao thông.

“Nghiên cứu báo cáo đánh giá về đảm bảo trật tự an toàn giao thông hằng năm và số lượng vụ tai nạn giao thông thì cử tri có thể thấy nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do có nồng độ cồn, rất mong cử tri chia sẻ vấn đề này”- bà Tuyết nói thêm và mong cử tri theo dõi, ủng hộ việc thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

ĐB Văn Thị Bạch Tuyết trả lời cử tri quận 12. Ảnh: NHẬT TRUNG

Khu phố mới còn gặp khó sau 3 tháng sắp xếp

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Huy Dân (phường Thới An) cho biết sau ba tháng sắp xếp, hoạt động khu phố mới đã ổn định. Tuy nhiên, ông Dân cho biết với năm chức danh chưa thể đảm bảo hết số lượng công việc tại khu phố.

Cử tri Nguyễn Huy Dân nêu ý kiến. Ảnh: NHẬT TRUNG

Ông Dân cũng nêu thực tế phụ cấp các chức danh chưa phù hợp với khối lượng công việc; công tác tìm nguồn cán bộ vào ban điều hành khu phố còn gặp khó; kinh phí hoạt động mỗi khu phố khoảng 3 triệu đồng còn thấp và thủ tục quyết toán phức tạp.

“Sau khi sắp xếp, nhiều khu phố sinh hoạt cùng một trụ sở, điều này rất khó cho hoạt động ở khu phố, tôi mong QH sớm nghiên cứu điều chỉnh kịp thời quy định này. Tôi cũng kiến nghị nên bổ sung máy vi tính, trang bị lại cơ sở vật chất tại trụ sở khu phố để đảm bảo công việc tiện lợi hơn, phù hợp với sự phát triển chung”- ông Dân đề xuất.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết lãnh đạo quận vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các phường về hoạt động của các khu phố mới sau khi sắp xếp. Qua đó, lãnh đạo quận 12 sẽ ghi nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cho TP.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12, trả lời cử tri. Ảnh: NHẬT TRUNG



Về việc trang bị thêm cơ sở vật chất, ông Đức giao cho các phường đề xuất thứ tự ưu tiên các trang thiết bị cần gấp và quận sẽ hỗ trợ một phần, với những cải tạo lớn thì quận sẽ tiếp tục đề xuất cho TP.

“Về việc nhiều khu phố sinh hoạt cùng một trụ sở, tôi đã yêu cầu các phường rà soát các vị trí đất công, trụ sở công trên địa bàn rồi để giải quyết trước mắt”- ông Đức thông tin.

ĐB Văn Thị Bạch Tuyết cho biết tổ ĐBQH sẽ ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ có báo cáo với TP để quan tâm, giải quyết kịp thời các vướng mắc ở cơ sở. Bà Tuyết cũng đề nghị quận 12 tổng hợp ý kiến vào báo cáo về TP để có hướng chỉ đạo và giải quyết chính đáng.