Quảng Nam tính miễn 100% học phí cho học sinh 20/08/2024 17:19

Ngày 20-8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn vừa có văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh xin ý kiến xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026.

Theo thống kê, bình quân giai đoạn 2016-2024, mỗi năm thu học phí tổng cộng gần 67,5 tỉ đồng. Số thu này chiếm tỉ lệ từ 1,4-1,7% trong tổng chi thường xuyên cho giáo dục của tỉnh.

Nguồn thu học phí được dùng để chi trả lương cho giáo viên mầm non, THCS, THPT theo quy định của Chính phủ. Các đơn vị thu học phí sau khi cân đối 40% bổ sung quỹ tiền lương tăng thêm, phần còn lại 60% được cân đối chi cho các hoạt động giảng dạy - học tập trong nhà trường.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nhờ nguồn thu học phí để lại cho đơn vị chi hoạt động đã đóng góp một phần đáng kể trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình xuống cấp; ngoài ra một phần được hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động giảng dạy - học tập trong các cơ sở giáo dục.

Những năm qua, tỉnh Quảng Nam chịu ảnh hưởng bất lợi của thiên tai và dịch Covid-19, kể từ năm học 2021 – 2022 đến năm học 2023- 2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí và hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ người dân.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, đồng thời để tiếp tục giải quyết khó khăn của người dân, việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là cần thiết.

Đối tượng được miễn học phí là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục công lập khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; không áp dụng hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh các trường ngoài công lập, các trường phổ thông được miễn học phí theo chính sách của Trung ương.

Nghị quyết sẽ hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026 do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

Dự kiến, kinh phí hỗ trợ miễn 100% học phí cho học sinh khoảng 104,4 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách.