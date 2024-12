Quảng Ngãi: Sống lo âu bên bờ sông sạt lở 24/12/2024 14:35

Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân sống ở dọc bờ sông Trà Khúc đoạn qua thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đang đối mặt với tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng.

Sợ vườn tược, nhà cửa bị cuốn xuống sông

Không ít diện tích đất nông nghiệp cùng công trình chuồng trại, nhà vệ sinh của người dân đã bị nước cuốn trôi.

Sạt lở ăn sâu vào nhà các hộ dân sống gần bờ sông. Ảnh: ĐC

Bờ sông sạt lở khiến các hộ dân trong khu vực này vô cùng lo lắng. Đợt mưa lũ gần đây, bờ sông Trà Khúc tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở. Để bảo vệ tài sản, các hộ dân đã chủ động trồng tre theo bờ sông, gia cố tạm thời nhưng không thể chống lại "áp lực” từ dòng nước.

Ông Phạm Tùng (trú xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) cho hay, gia đình ông đã trồng tre để bảo vệ đất, tài sản. Tuy nhiên, sau trận mưa lũ gần đây, nước sông Trà Khúc dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi cả bụi tre xuống nước, xoáy sâu vào bờ sông đến 50m, uy hiếp căn nhà của ông Tùng.

Nhiều bê tông, đá người dân kè cũng bị sạt xuống. Ảnh: ĐC

“Cả một mảng đất và bụi tre già bị lở, trôi xuống lòng sông, hở nguyên một hàm ếch to tướng. Bây giờ cứ đến mùa mưa lũ là gia đình không dám ngủ, sợ lũ cuốn phăng luôn cả ngôi nhà. Mong chính quyền sớm có biện pháp, xây kè kiên cố để người dân an tâm sinh sống”, ông Tùng bày tỏ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thảo cũng gặp tình trạng tương tự, nhiều mét đất nhà bà đã bị cuốn xuống sông. “Suốt những trận mưa lũ vừa qua, không đêm nào gia đình chúng tôi được ngon giấc. Cứ thấp thỏm trong lòng, sợ ngủ say giấc rồi bị sạt lở cuốn trôi cả người và nhà xuống sông trong đêm. Giờ trên nền đất cheo leo là ngôi nhà, phía dưới sâu là dòng nước hung hãn, như chực chờ “nuốt” tất cả xuống sông”, bà Thảo thở dài.

Thiếu kinh phí xây kè

Ông Phạm Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn cho biết, qua các phản ánh của người dân, địa phương đã kiểm tra tình trạng sạt lở. Năm 2022, khi sạt lở nghiêm trọng xảy ra, UBND xã đã báo cáo UBND huyện Sơn Tịnh.

Bụi tre trồng ở bờ sông để hạn chế sạt lở cũng bị nước cuốn trôi. Ảnh: ĐC

Đến năm 2023, sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng tài sản, tính mạng hơn 30 hộ dân dọc bờ sông, trong đó có sáu hộ bị ảnh hưởng trực tiếp.



UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, trong đó có bờ sông Trà Khúc (đoạn qua xã Tịnh Sơn). Tuy nhiên do không có nguồn kinh phí nên chưa triển khai thực hiện.

“Mùa mưa năm nay, địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai và thông tin cho người dân di dời đến nơi an toàn. Nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân cần phải có biện pháp kè chống sạt lở. Địa phương đã kiến nghị các cấp sớm xử lý, đầu tư kiên cố”, ông Lành nói.

Qua khảo sát thực tế, đến cuối tháng 11-2024, mưa lũ dâng cao làm điểm sạt lở trên tiếp tục sạt lở nặng nề hơn. Đe dọa trực tiếp đến an toàn của sáu hộ và các công trình trong khu vực. Nguy hiểm nhất, sạt lở ăn sâu đến gần nền nhà của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thảo.

UBND huyện Sơn Tịnh đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ gây ra đối với khu vực sạt lở bờ sông Trà Khúc (đoạn qua thôn An Thọ).

Ông Từ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua kiểm tra thực tế hiện trường nhận thấy, điểm sạt lở bờ sông Trà Khúc tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở so với năm 2023. Do vậy, việc sớm khắc phục điểm sạt lở này là rất cần thiết nhằm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Sở đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét hỗ trợ kinh phí khoảng 25 tỉ đồng để huyện Sơn Tịnh triển khai các biện pháp khắc phục mang tính kiên cố, giúp người dân an tâm, ổn định cuộc sống.