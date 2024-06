Quốc hội phê chuẩn thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với Thượng tướng Lương Tam Quang 06/06/2024 16:29

(PLO)- Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chiều 6-6, theo nghị trình, Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Tại phiên họp, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Quốc hội đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu và nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh đối với ông Lương Tam Quang bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 455 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.43% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 455 đại biểu tán thành (bằng 93.43% tổng số đại biểu Quốc hội).