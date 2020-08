4 người nhiễm COVID-19 sau khi tham dự Đại hội đảng Cộng hòa

Có ít nhất bốn người có mặt tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa (RNC) hôm 24-8, diễn ra ở TP Charlotte, bang North Carolina đã bị nhiễm COVID-19, đài ABC News đưa tin.

Dù có xét nghiệm vẫn còn người nhiễm COVID-19 tham dự sự kiện



Hai người tham dự và hai cá nhân hỗ trợ sự kiện đã bị nhiễm COVID-19 và ngay lập tức đã được đưa đi cách ly, theo thông cáo chính thức của Hạt Mecklenburg, bang North Carolina hôm 28-8.



Một phát ngôn viên của đảng Cộng hòa nói với ABC News rằng một số biện pháp phòng ngừa an toàn dịch bệnh đã được triển khai hôm đó, bao gồm việc kiểm tra tất cả những người tham dự trước khi đến Charlotte và khi đến nơi, các quy trình dịch tễ đều đã được tuân thủ. Phát ngôn viên cũng thông báo rằng mặc dù việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội đã được đại hội khuyến khích, nhưng những người tham dự đều bỏ qua.



Ông Trump tương tác với khách tham dự Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa, được tổ chức ở TP Charlotte, bang North Carolina hôm 24-8. Ảnh: AP/ABC NEWS

"Trong số khoảng 1.000 xét nghiệm được thực hiện, hai người tham dự RNC, mặc dù có xét nghiệm âm tính trước khi đến đây và hai người dân địa phương Charlotte làm nhân viên hỗ trợ sự kiện đã nhiễm COVID-19. Tất cả đều đã được đưa về nhà" - Giám đốc Truyền thông RNC, Michael Ahrens nói với ABC News.



"khoảng 792 xét nghiệm COVID-19 đã được thực hiện giữa các cá nhân tham dự hoặc hỗ trợ cho RNC tại Thành phố Charlotte" - thông cáo quốc gia trước đó nêu rõ.



Trên thực tế, những người tham dự hội nghị hôm đó, bao gồm 300 đại biểu đến từ khắp đất nước đã tham dự chật kín bên trong Trung tâm Hội nghị Charlotte. Hầu hết họ đều không đeo khẩu trang, không giữ giãn cách xã hội như quy định mà bang North Carolina đưa ra trước đó.



Sự kiện tranh cử của ông Trump làm gia tăng ca nhiễm COVID-19?

Hôm 27-8, trong đêm hội nghị thứ tư của Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa được tổ chức tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng, đã có tới 1.500 người tham dự để nghe bài phát biểu nhận chức của Tổng thống Trump.



Trước đó, ban phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã đưa ra một tuyên bố rằng hội nghị sẽ tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt và những nguyên tắc do Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ, Sở y tế quận Columbia và các cơ quan hàng đầu khác về an toàn sức khỏe. Tuy nhiên, ngay hôm diễn ra hội nghị có rất ít người đeo khẩu trang tại sự kiện và hầu hết khách tham dự không tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội.



Khoảng 1.500 người tham dự đêm hội nghị thứ tư của Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa, được tổ chức tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng để nghe bài phát biểu nhận chức của tổng thống Trump. Ảnh: GETTY/CNN

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden, cùng với một số nhân viên của ông, nói rằng ông Trump đã tổ chức một sự kiện "siêu lây nhiễm" COVID-19 trên bãi cỏ phía nam.

"Thưa Tổng thống, người Mỹ đang hủy bỏ đám cưới và tổ chức đám tang mà không có gia đình. Họ đang hy sinh để nhiều người Mỹ không phải chết hơn. Tuy nhiên, thay vì làm gương, ông đã tổ chức một sự kiện siêu lây nhiễm trên bãi cỏ phía nam Nhà Trắng. Khi nào ông sẽ coi trọng chức vụ tổng thống của mình đây?" - ông Biden đã viết trên Twitter hôm 27-8.

Dự kiến, ông Trump sẽ tổ chức một sự kiện tranh cử tại bang New Hampshire vào ngày 28-8 (giờ Mỹ). Điều này diễn ra vài tuần sau khi tổng thống hủy bỏ sự kiện đã được lên lịch trước đó do dự báo thời tiết ở tiểu bang này không đảm bảo. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên chiến dịch của ông Trump yêu cầu người tham dự thực thi quy định bắt buộc đeo khẩu trang đúng như quy định được đặt ra trước đó ở bang New Hampshire.

Hội nghị ở Charlotte không phải là sự kiện duy nhất do đảng Cộng hòa tổ chức có người nhiễm COVID-19.

Đầu mùa hè này, ông Trump đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở TP Tulsa, bang Oklahoma. Các chuyên gia y tế bang này cho rằng sự kiện đã góp phần làm gia tăng các ca nhiễm bệnh COVID-19 trong thành phố. Trong đó, có hai nhân viên phụ trách chiến dịch tranh cử của Trump ở Tulsa đã nhiễm COVID-19.



Nhà Trắng đã bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc sự kiện ở Tulsa đã góp phần làm tăng số ca nhiễm COVID-19. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói rằng bà không nắm bất cứ dữ liệu nào chứng thực thông tin kể trên.