Báo Mỹ: Trung Quốc chưa từng báo cáo WHO về COVID-19

Trái với tuyên bố của cả các quan chức Trung Quốc lẫn Tổ chức Y tế Thế giới, Bắc Kinh đã không báo cáo về sự tồn tại của virus gây dịch COVID-19 vào cuối năm 2019, theo dòng thời gian của WHO theo dõi sự lây lan của virus.

Thay vào đó, các quan chức y tế quốc tế đã phát hiện ra virus trên thông qua thông tin được đăng lên một website của Mỹ, trang The Washington Free Beacon đưa tin hôm 2-7.

Sự thừa nhận âm thầm của WHO, vốn đã đăng một dòng thời gian "cập nhật" lên website của họ trong tuần này, trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố của một số quan chức hàng đầu, bao gồm Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom, người trong nhiều tháng khăng khăng nói rằng Trung Quốc đã thông báo cho tổ chức của ông về căn bệnh mới xuất hiện.



Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom. Ảnh: THE WASHINGTON FREE BEACON/GETTY IMAGES



Bắc Kinh và các đồng minh tại WHO nhấn mạnh trong nhiều cuộc phỏng vấn và họp báo rằng Trung Quốc đã gửi thông tin về virus cho tổ chức này. Điều này bây giờ được biết là không chính xác. Việc “nói lại” của WHO xác tín một cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ gần đây vốn khẳng định Trung Quốc che giấu thông tin về virus và ban đầu đã không thông báo cho WHO như nước này buộc phải làm.

Dòng thời gian cập nhật của WHO, được đăng trực tuyến trong tuần này, giờ đây nói rằng các quan chức lần đầu tiên biết về virus vào ngày 31-12-2019, thông qua thông tin được các bác sĩ làm việc tại TP Vũ Hán của Trung Quốc, nơi virus lần đầu tiên xuất hiện, đăng trên một website của Mỹ. Điều này mâu thuẫn với dòng thời gian ban đầu của WHO, vốn nói rằng Trung Quốc lần đầu tiên báo thông tin này vào ngày đó.

Hạ nghị sĩ Michael McCaul, thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm về Trung Quốc tại Quốc hội Mỹ, là một trong những nhà lập pháp đầu tiên của Mỹ làm rõ những tuyên bố không trung thực của Trung Quốc về việc báo cáo virus gây dịch COVID-19.

Một báo cáo tạm thời của Quốc hội Mỹ do ông công bố về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 được công bố vào tháng trước tiết lộ thực tế rằng WHO đã phát hiện ra virus này từ các bài đăng trực tuyến, chứ không phải Trung Quốc.

“Tôi rất vui khi thấy WHO và Trung Quốc đều đã đọc báo cáo tạm thời của tôi về nguồn gốc của đại dịch và cuối cùng thừa nhận với thế giới về sự thật. TQ chưa bao giờ báo cáo sự bùng phát virus cho WHO, vi phạm quy định của WHO” – ông McCaul nói với The Washington Free Beacon trong một tuyên bố.



Hạ nghị sĩ Michael McCaul. Ảnh: WASHINGTON TIMES



Phía Trung Quốc hiện chưa có phản ứng gì với tiết lộ mới của The Washington Free Beacon.

Theo đài NDTV, cũng vào hôm 2-7, phát biểu tại một sự kiện có tên gọi “Spirit of America Showcase” ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Bệnh dịch từ Trung Quốc, chính xác là như vậy, lẽ ra không nên xảy ra, nhưng họ (Trung Quốc) đã để cho nó xảy ra. Chúng ta chỉ vừa ký một thỏa thuận thương mại hoàn toàn mới và mực thậm chí còn chưa ráo thì nó đã xảy đến”.

Trước đó, vào ngày 30-6, Tổng thống Mỹ cho hay ông ngày càng tức giận với Trung Quốc vì đại dịch COVID-19.

“Khi tôi chứng kiến đại dịch lây lan khuôn mặt xấu xí của nó khắp thế giới, kể cả những thiệt hại to lớn mà nó gây ra cho Mỹ, tôi ngày càng tức giận với Trung Quốc. Mọi người có thể nhìn thấy điều đó và tôi có thể cảm nhận được” - ông viết trên trang Twitter cá nhân, theo hãng tin TASS.

Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng ông tin Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho sự bùng phát dịch COVID-19. Washington cáo buộc Bắc Kinh che giấu thông tin về nguồn gốc COVID-19 và mức độ lây nhiễm.