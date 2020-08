Belarus hôm nay liệu có là Ukraine sáu năm trước?

Liệu Nga có can thiệp vào Belarus? Với những điểm khác nhau trên giữa hai làn sóng biểu tình, có thể thấy viễn cảnh của Belarus khó có thể giống với Ukraine sáu năm trước. Tuy nhiên, Foreign Policy cho rằng nếu Nga can thiệp vào Belarus thì mọi thứ có thể sẽ khác đi nhiều. Nga đã đồng ý hỗ trợ về an ninh trong trường hợp có đe dọa quân sự từ bên ngoài với Belarus. Ông Lukashenko đã hai lần nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi biểu tình nổ ra. Liệu Nga có can thiệp vào Belarus? Theo nhiều nhà quan sát, Nga sẽ khó đạt được thành công nếu đi bước này. Lý do, bản chất làn sóng biểu tình ở Belarus là phản đối ông Lukashenko, chứ không phải chống Nga và ủng hộ châu Âu như ở Ukraine sáu năm trước. Nếu Nga can thiệp vào Belarus chỉ để bảo vệ ông Lukashenko thì có nguy cơ tác dụng ngược: Người dân Belarus thêm bất bình với Nga.