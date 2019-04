CIA trình bằng chứng Huawei nhận tiền của chính phủ Trung Quốc

Trang Forbes dẫn lại báo cáo của tạp chí Time hôm 19-4 về bằng chứng cho thấy sự thông đồng giữa gã khổng lồ thiết bị viễn thông Huawei và nhà nước Trung Quốc. Chứng cứ đã rõ ràng chỉ là chưa được công bố công khai.

Theo đó, Huawei "đã nhận được tài trợ từ các nhánh của cơ quan an ninh nhà nước Trung Quốc. Tình báo Mỹ đã chia sẻ thông tin với Anh về việc Huawei đã nhận tiền từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban An ninh Quốc gia Trung Quốc và nhánh thứ ba của mạng lưới tình báo nhà nước Trung Quốc."

Về phía công ty, Huawei luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhận tiền từ Bắc Kinh hoặc hỗ trợ các nhiệm vụ tình báo của nhà nước Trung Quốc.

Đầu tháng này, bà Joy Tan, Giám đốc truyền thông toàn cầu của Huawei, nói rằng "giả thuyết rằng chính phủ Trung Quốc có thể can thiệp vào hoạt động kinh doanh của Huawei là hoàn toàn không đúng. Huawei là một công ty tư nhân. Chính phủ Trung Quốc không có quyền sở hữu hay bất kỳ quyền nào can thiệp vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi."





Bà Joy Tan, Giám đốc truyền thông toàn cầu của Huawei. Ảnh: INTERNET

Bà Tan cũng nhấn mạnh: "Trung Quốc không có luật nào buộc bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào phải phục vụ chính phủ. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng nói, chính phủ Trung Quốc sẽ không bao giờ làm điều đó, biến bất kỳ công ty nào phải làm gián điệp".

Nếu đúng thật là Huawei lấy tiền từ bộ máy an ninh nhà nước và quân đội Trung Quốc thì sẽ làm sụp đổ mọi biện luận chứng minh sự “vô tội” của công ty này.



CIA hiện đã cung cấp bằng chứng cho Anh về “sự gian díu” giữa Huawei và chính phủ Trung Quốc và cũng sẽ thực hiện điều này với các đối tác khác trong liên minh tình báo Five Eyes, gồm Úc, New Zealand và Canada.

Tình báo Mỹ đã nắm được bằng chứng rõ ràng về nguồn tiền từ các cơ quan quốc phòng và tình báo Trung Quốc đã chuyển vào Huawei. Và vì vậy, nước Anh sẽ lập lại các kế hoạch hòa mạng 5G và gây phát sinh thêm chi phí lên tới hàng tỷ bảng Anh.

Nhưng nếu Huawei thực sự lấy tiền tài trợ từ quân đội Trung Quốc, sẽ không có gì khiến Anh phải do dự mà không từ chối nhà cung cấp thiết bị viễn thông nguy hiểm này.

Quan điểm của Anh về tính xác thực của tài liệu CIA sẽ trở nên rõ ràng khi nhìn định hướng chính trị của chính phủ trong các cuộc họp nội các của bà Theresa May trong vài ngày tới.